Estudio revela que usuarios de Ozempic y Wegovy sufren inesperado efecto secundario: este es el número clave

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge analizó qué ocurre cuando las personas dejan de usar medicamentos para bajar de peso como Ozempic y Wegovy. La conclusión es que, en promedio, quienes suspenden estos tratamientos recuperan cerca del 60% del peso perdido durante el primer año.

Los fármacos en cuestión actúan sobre el receptor de la proteína conocida como GLP-1, ayudando a regular el azúcar en la sangre y reducir el apetito. Según los investigadores, en promedio, las personas logran conservar alrededor de un 25% del peso que habían bajado gracias al tratamiento.

Para entender qué pasa después de suspenderlos, un equipo de estudiantes de la Escuela de Medicina Clínica de Cambridge revisó 48 estudios científicos, incluidos 36 ensayos clínicos controlados y 12 investigaciones no aleatorizadas.

A partir de seis estudios que siguieron a pacientes durante hasta 52 semanas tras dejar el tratamiento, desarrollaron un modelo que proyecta la trayectoria del peso en el tiempo.

Los resultados indican que el aumento de peso ocurre con mayor rapidez al comienzo, pero luego se desacelera. Hacia las 60 semanas, la recuperación comienza a estabilizarse y se proyecta que llegue a cerca del 75% del peso perdido originalmente.

“Un freno para el apetito”

“Los medicamentos como Ozempic y Wegovy funcionan como un freno para el apetito: hacen que nos sintamos llenos antes y que comamos menos. Cuando las personas dejan de tomarlos, básicamente levantan el pie de ese freno, y eso puede provocar una recuperación rápida del peso”, explicó Brajan Budini, estudiante de medicina e integrante del equipo investigador.

Los investigadores también plantean que algunos pacientes no vuelven completamente a su peso inicial porque los tratamientos pueden ayudar a adoptar hábitos alimentarios más saludables, como porciones más pequeñas o dietas más equilibradas, conductas que a veces se mantienen incluso después de dejar la medicación.

De todas formas, el equipo advierte que su análisis tiene limitaciones: la mayoría de los estudios disponibles solo siguió a los pacientes durante un año después de suspender los fármacos, por lo que todavía falta evidencia para entender qué ocurre en el largo plazo.