Del bar al Caupolicán: Bar de René celebrará 30 años con conciertos y un gran show final

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas.

El histórico Bar de René celebrará sus 30 años de historia con un ciclo de conciertos que reunirá a decenas de bandas de la escena nacional y que culminará con un gran espectáculo el 5 de junio en el Teatro Caupolicán.

La celebración se extenderá entre el 2 de mayo y el 6 de junio, período en el que el local ofrecerá 35 shows y más de 50 bandas en vivo en sus dos escenarios, eléctrico y acústico, con presentaciones de artistas consolidados.

El cierre de las actividades será un concierto especial en el Caupolicán encabezado por Kuervos del Sur, Angelo Pierattini, Yajaira, Rama y Estoy Bien, además de una agrupación que será elegida mediante votación popular.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas a través de PuntoTicket, con una preventa limitada de 500 tickets.

Un mes de conciertos

Durante el ciclo aniversario pasarán por el recinto artistas como Dorso, Hielo Negro, Nuclear, The Ganjas, El Cruce, Fiskales Ad-Hok, Machuca y Cisne Elocuente, entre otros.

En el escenario acústico también habrá presentaciones de artistas como Mauricio Redolés, Perrosky y Chini.png, además de otros invitados.

La celebración está organizada por René González junto a la productora The Fanlab, y busca conmemorar tres décadas de un espacio que se transformó en un referente para la música independiente chilena.

