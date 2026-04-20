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VIDEO. “Esto es un lujo completo”: influencer extranjero se sorprende y entrega su opinión del Parque Estadio Nacional

El periodista e influencer costarricense, Diego Obando, mostró algunos detalles del recinto ubicado en la comuna de Ñuñoa.

Nicolás Lara Córdova

“Esto es un lujo completo”: influencer extranjero se sorprende y entrega su opinión del Parque Estadio Nacional

Desde su remodelación en 2023, el Parque Estadio Nacional se ha convertido en un espacio donde los habitantes de Santiago pueden ir a practicar deportes de manera recreacional o simplemente a pasear por los espacios verdes que ofrece.

El periodista e influencer costarricense, Diego Obando, compartió a través de un reel su visita al Parque Estadio Nacional donde tuvo la oportunidad de recorrer todas las instalaciones del recinto ubicado en Ñuñoa.

“Qué emocionante camino, siempre esto genera mucha emoción. Saber que aquí juega Chile, ganó la Copa América y es la casa también de la U”, comentó el influencer mientras caminaba por el túnel de salida a la cancha del Estadio Nacional.

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Cuando caminaba por el recortán, Diego Obando, le explicó a sus seguidores que el coliseo de Ñuñoa también fue utilizado como centro de detención y torturas por la dictadura de Augusto Pinochet y que por ese motivo se mantuvo la Escotilla N°8 con su diseño original y con la frase “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”.

Al conocer el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, Obando se sorprendió con las instalaciones que se utilizaron para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Esto es un lujo, un lujo completo. Desearía complejos así en Costa Rica y que los cuiden”, comentó.

Una de las paradas del influencer costarricense fue el Centro Acuático Kristel Köbrich donde pudo disfrutar de las instalaciones y pudo ver cómo entrenaban algunos atletas.

“Vean el complejo de natación, esto está fuera de este planeta”, cerró.

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