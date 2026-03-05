;

Conductor fue detenido: Carabineros revela detalles del fatal choque entre bus y camión en Ovalle

El accidente carretero dejó un muerto y 19 heridos.

Juan Castillo

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 364, en el sector de Alcones, cerca de Ovalle, Región de Coquimbo.

El hecho involucró a un bus de pasajeros y un camión, dejando como saldo una persona fallecida y 19 lesionados.

De acuerdo con información entregada por Carabineros de Chile, el conductor del bus murió tras impactar por la parte posterior a un tractocamión que circulaba por la misma vía. El accidente ocurrió cerca de las 04:50 horas, en dirección sur-norte.

Conductor del camión fue detenido tras el accidente

El teniente Camilo Pavés Retamal, jefe de la Tenencia de Carreteras Limarí, explicó que los equipos policiales constataron el fallecimiento del conductor del bus en el lugar del accidente.

“A eso de las 4:50 horas aproximadamente, en la Ruta 5 Norte y a la altura del kilómetro 364 en dirección al norte, Carabineros constata el hallazgo de un cuerpo sin vida correspondiente al conductor del bus de la empresa Turis Norte”, señaló el oficial.

El uniformado detalló que el vehículo de pasajeros impactó la parte posterior de un camión que transitaba en la misma dirección. “El bus impacta por la parte posterior a un tracto camión que transitaba por la misma vía de circulación, resultando 19 personas lesionadas”, agregó.

Tras el accidente, el conductor del camión fue detenido mientras se realizan las diligencias investigativas. “Se procedió a la detención del conductor del camión y se informó al fiscal de turno, quien instruyó la presencia de personal especializado del SIAT para trabajar en el sitio del suceso”, explicó Pavés.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales de Ovalle para recibir atención médica, y de manera preliminar se informó que se encuentran fuera de riesgo vital.

Mientras tanto, personal policial y equipos de emergencia continúan realizando peritajes en el lugar para determinar las causas exactas del accidente. La ruta se mantiene habilitada parcialmente, con tránsito por una pista.

