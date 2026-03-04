Temblores en el norte de Chile: dos sismos sacuden la tierra con distancia de horas

Un sismo se registró este miércoles 4 de marzo a las 12:26 horas en la zona centro-norte del país, según información preliminar entregada por el Centro Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico se localizó a 7,8 kilómetros al oeste de Los Vilos, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 10 kilómetros. Desde el organismo indicaron que se trató de un sismo de menor intensidad percibido en las regiones de Antofagasta y Coquimbo.

A través de redes sociales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que la magnitud fue 3,9 y reiteró que el epicentro se ubicó a 8 kilómetros al oeste de Los Vilos. Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos, mientras las autoridades continúan monitoreando la situación.

PRELIMINAR Hora Local: 2026/03/04 12:26:40, mag: 3.9, Lat: -31.93, Lon: -71.59, Prof: 10.0, Loc: 7.8 km al O de Los Vilos — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 4, 2026

Este movimiento ocurre pocas horas después de otro temblor registrado durante la mañana en el norte chico. A las 09:32 horas, un sismo de magnitud 4,8 se produjo a 16 kilómetros al oeste de Punitaqui, con una profundidad de 46 kilómetros. En redes sociales, usuarios señalaron que se trata del “segundo temblor en el día en menos de cinco horas”, reflejando la percepción de la seguidilla sísmica en la zona.