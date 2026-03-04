Temblor sacude la zona norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Un movimiento telúrico de mediana intensidad se registró la noche de este miércoles en la región de Coquimbo.

Según el Centro Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 22:08 horas, con epicentro a 36 kilómetros al suroeste de La Higuera, a una profundidad de 45 kilómetros y de 5,0 grados.

El temblor fue percibido en varias localidades cercanas, aunque hasta el momento no se reportan daños ni víctimas.

La región de Coquimbo se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a posibles réplicas.