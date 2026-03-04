;

Organizaciones de Carabineros en retiro plantean agenda a José Antonio Kast: esto es lo que piden

La mayoría de las peticiones tienen que ver con indultos y solicitudes por los hechos ocurridos durante el estallido social.

Gabriel Esteffan

A una semana de que asuma el nuevo gobierno, organizaciones ciudadanas y agrupaciones de Oficiales y Suboficiales de Carabineros en retiro hicieron una serie de solicitudes vinculadas al estallido social y al fortalecimiento institucional al Presidente electo, José Antonio Kast.

Entre las medidas que piden están el indulto presidencial al capitán Patricio Maturana (condenado por el ataque a la senadora Fabiola Campillai) y la reincorporación del teniente coronel Claudio Crespo (quien provocó las graves lesiones oculares a Gustavo Gatica, pero fue absuelto).

También solicitan la creación de una comisión investigadora sobre el 18 de octubre y mejoras en el abastecimiento institucional de uniformes e indumentaria, entre otras.

La solicitud fue firmada por Yo Apoyo a Carabineros (YAAC), el Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros en Retiro, la Asociación Gremial de Carabineros en Retiro y la Federación Nacional de Carabineros de Nombramiento Institucional en Retiro.

Las organizaciones aseguran que tras los hechos de 2019 se produjo una “persecución penal asimétrica” que habría afectado principalmente a uniformados.

Por último, plantean que aquellos funcionarios absueltos o indultados debieran recuperar su estatus previo dentro de la institución, destacando el caso del Teniente Coronel Claudio Crespo.

