;

Ministro Boccardo y debate por proyecto de Sala Cuna: “Más allá de quién se lleve el triunfo, lo clave es avanzar”

El titular del Trabajo señaló que presentarán indicaciones a la iniciativa pese al fracaso de las negociaciones con la oposición, con el fin de dejar registro de los avances alcanzados.

Pablo Castillo

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio BoccardoFOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En el último día posible de tramitación, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, anunció que el Gobierno dará a conocer el marco de indicaciones que presentará al proyecto de Sala Cuna Universal, tras el quiebre de las conversaciones con la oposición.

En diálogo con Radio ADN, el secretario de Estado confirmó que, pese a que no se alcanzó un acuerdo político para continuar la negociación, igualmente expondrán las indicaciones que están dispuestos a impulsar. La idea, explicó, es dejar constancia de los puntos donde sí hubo avances.

“Desde comienzos de año venimos discutiendo, intercambiando borradores y sosteniendo una conversación técnica y política”, dijo. No obstante, indicó que el proceso se vio truncado tras la negativa de seguir negociando con la oposición.

Revisa también

ADN

“Más allá de quién se lleva el triunfo...”

Boccardo detalló que el Gobierno efectuó ajustes para despejar dudas en tres materias clave: la forma en que los empleadores cumplirán con la obligación, el uso de los recursos del Fondo de Sala Cuna en el sector público y la actualización de los datos del informe financiero que ya había sido aprobado en la Comisión de Trabajo.

“Para nosotros nunca ha sido un tema quién finalmente promulga esta ley. Lo que esperamos es que esto sea una prioridad desde el 12 de marzo, más allá de lo que alcancemos a avanzar en esta sesión”, afirmó.

Finalmente, llamó a evitar que diferencias partidarias frenen la iniciativa: “Más allá de quién se lleva el triunfo o de cierta mezquindad muchas veces en vetar las discusiones, lo clave es que esto avance por el bien de las mujeres y los niños de Chile”.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad