Ministro Boccardo y debate por proyecto de Sala Cuna: “Más allá de quién se lleve el triunfo, lo clave es avanzar”

En el último día posible de tramitación, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, anunció que el Gobierno dará a conocer el marco de indicaciones que presentará al proyecto de Sala Cuna Universal, tras el quiebre de las conversaciones con la oposición.

En diálogo con Radio ADN, el secretario de Estado confirmó que, pese a que no se alcanzó un acuerdo político para continuar la negociación, igualmente expondrán las indicaciones que están dispuestos a impulsar. La idea, explicó, es dejar constancia de los puntos donde sí hubo avances.

“Desde comienzos de año venimos discutiendo, intercambiando borradores y sosteniendo una conversación técnica y política”, dijo. No obstante, indicó que el proceso se vio truncado tras la negativa de seguir negociando con la oposición.

“Más allá de quién se lleva el triunfo...”

Boccardo detalló que el Gobierno efectuó ajustes para despejar dudas en tres materias clave: la forma en que los empleadores cumplirán con la obligación , el uso de los recursos del Fondo de Sala Cuna en el sector público y la actualización de los datos del informe financiero que ya había sido aprobado en la Comisión de Trabajo.

“Para nosotros nunca ha sido un tema quién finalmente promulga esta ley. Lo que esperamos es que esto sea una prioridad desde el 12 de marzo, más allá de lo que alcancemos a avanzar en esta sesión”, afirmó.