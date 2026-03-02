;

Gobierno presentará indicaciones a Sala Cuna Universal en los últimos días de la legislatura

A solo dos días del cierre del período legislativo, el Ejecutivo ingresará este martes las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, que serán discutidas el miércoles en la Comisión de Educación del Senado. 

Las modificaciones apuntan a precisar las obligaciones de los empleadores; clarificar el uso de los recursos del Fondo de Sala Cuna en el sector público; establecer mayor gradualidad en la incorporación del derecho para hombres y mujeres; y detallar la implementación progresiva de las cotizaciones junto con su informe financiero.

 El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, le restó relevancia a si la iniciativa será aprobada en esta o en la próxima legislatura, tras las presiones previas del mismo Presidente Gabriel Boric por un despacho esta semana. “Independiente de quién firme el proyecto o de quién promulgue la ley, cuando la política se queda empantanada en este tipo de debates, finalmente es la ciudadanía —particularmente las mujeres y los niños— la que sale perjudicada”, afirmó.

Una tramitación en los plazos inviables

La comisión de Educación sesionará el miércoles. Pero no se garantiza una posibilidad de votación. Sin embargo, incluso si la comisión despachara el proyecto este miércoles —el tercero de los últimos cuatro días del período—, la iniciativa aún debería pasar por la Comisión de Hacienda del Senado y luego por la Sala.

De aprobarse, tendría que iniciar su segundo trámite en la Cámara de Diputados, donde sería revisada por las comisiones de Trabajo, Educación y Hacienda antes de llegar a votación en sala. Si allí se introducen cambios, volvería al Senado para un tercer trámite o incluso a una comisión mixta.

Con ese itinerario pendiente y el cambio de mando fijado para el 11 de marzo, el escenario para que la Sala Cuna Universal se convierta en ley antes del término de la actual administración aparece, en los hechos, imposible.

