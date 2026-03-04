En medio de procesos de quiebra, Pollo Stop tiene nuevo dueño en Chile: ¿Qué pasará con sus locales de comida rápida?

Pollo Stop cambió de manos en medio de la crisis financiera que golpea a Unifood, conglomerado controlado por el fondo Mesoamérica, con sede en Costa Rica.

En el marco de un proceso marcado por reestructuraciones y quiebras en otras firmas del grupo, la cadena de comida rápida quedó bajo el control de Tarragona .

El acuerdo, valorizado en poco más de $520 millones, considera la compra de activos e inventario de una serie de locales propios, además del traspaso de franquicias y la cesión exclusiva de marcas

Según detalló el Diario Financiero, la operación se cerró con una condición clave: se excluyen explícitamente pasivos, contingencias y responsabilidades del vendedor, es decir, no implica asumir deudas ni obligaciones previas.

La oferta presentada a fines de enero incluyó la adquisición del activo fijo e inventario de Pollo Stop asociado a la Bodega El Pinar y a locales en Mall Vivo Coquimbo, Mall Curicó, Mall Plaza El Trébol, Mall Open La Calera, Mall Parque Arauco, Santa Isabel y Mall Portal Temuco.

Además, se consideró el traspaso de franquicias vinculadas a sucursales de Rancagua, Dragón de Oro, Mall Arauco Coronel y Mall del Centro Concepción.

En paralelo, Tarragona se quedó con las marcas Pollo Stop y Fajita Express, también parte del portafolio de Unifood. La venta se desglosa en montos específicos: activos fijos por poco más de $252 millones, derecho de llave por uso de instalaciones por $120 millones, la cesión de Fajita Express por $10 millones y la marca Pollo Stop por $96 millones.

“Logramos concretar un avance relevante en el proceso, con la venta de equipos y la cesión de arriendos de los locales propios de Pollo Stop. Se finiquitó a la totalidad de los trabajadores conforme a la normativa vigente y la marca fue traspasada, asegurando además la continuidad de giro para los franquiciados”, valoró Unifood.

¿Qué pasaría con los puntos de venta? Tarragona dejó por escrito que cualquier continuidad de locales bajo las marcas adquiridas dependerá de decisiones comerciales y no debe interpretarse como continuidad jurídica, económica o laboral del vendedor.

Cabe recordar que todo se enmarca en el complejo escenario financiero que atraviesa Unifood. El conglomerado ya ha enfrentado procesos de reestructuración similares con otras de sus marcas, como la cadena Pedro, Juan & Diego y la heladería Ice Cream (que operaba bajo la franquicia de Savory), firmas que también se han visto golpeadas por la crisis del grupo en el último año.

Con la operación Unifood se quedó solo con los 44 espacios de XS Market.