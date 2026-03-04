Cecilia Bolocco se roba miradas en California en encuentro con Demi Moore

Esta semana, Cecilia Bolocco participó en un exclusivo evento en Los Ángeles donde habló sobre la longevididad, autencticidad y evolución personal.

En aquel evento, la ex Miss Universo coincidió con la reconocida actriz Demi Moore, con la que fueron parte de un espacio en el que abordaron cómo la bellza puede construirse y fortalecerse con el paso del tiempo.

En dicha actividad, Bolocco y Moore compartieron sus experiencias de cómo han enfrentado los constantes cambios en la industria de la moda y su exposición mediática.

El mensaje que entregaron ambas fue aceptar el paso del tiempo como parte del proceso de la vida y proyectar la belleza desde la autenticidad de cada una de las personas.