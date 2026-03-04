;

Incendio afecta a cinco galpones en la Zona Franca de Iquique durante la madrugada

El siniestro se originó cerca de las 04:00 horas en el sector de calle Mapocho con Pratt y comprometió bodegas con repuestos automotrices, neumáticos y motores. No se reportan personas lesionadas.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la madrugada de este miércoles, un incendio afectó a varios galpones ubicados en la Zona Franca de Iquique (Zofri), en la región de Tarapacá, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia en el sector.

Según antecedentes preliminares, el fuego se registró cerca de las 04:00 horas en la intersección de calle Mapocho con Pratt.

El mayor de la 1ª Comisaría de Carabineros de Iquique, Bryan Ianiszewski, explicó —en declaraciones recogidas por T13— que “aproximadamente a las cuatro de la madrugada del día de hoy se activan las alarmas en el sector de Zofri, particularmente en calle Mapocho con Pratt, por la ocurrencia de un incendio que afecta al momento a cinco galpones de tiendas de repuestos automotrices, neumáticos, motores y accesorios varios”.

De acuerdo con la información disponible, el incendio ya se encuentra controlado y, hasta ahora, no se han reportado personas lesionadas producto de la emergencia.

En el lugar continúan trabajando voluntarios de Bomberos, personal de Carabineros y equipos de la empresa eléctrica CGE, mientras se realizan labores de control y revisión de posibles daños en el recinto.

