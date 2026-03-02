A 44 días de los incendios en Biobío: lluvias marcan el inicio de marzo en Penco y Tomé

17 DE FEBRERO DE 2026/LIRQUÉN Sector Geo Chile, tras cumplirse un mes desde los mega incendios que afectaron a sectores de Penco y Lirquén. FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS / Rodrigo Fuica

Durante este superlunes, marcado por el regreso a clases en gran parte del país, la lluvia volvió a tensionar el proceso de reconstrucción en la región del Biobío, donde ya han pasado 44 días desde los incendios forestales y estructurales que afectaron a Penco y Tomé.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada y se extendieron hasta cerca de las 10:00 de la mañana, poniendo a prueba las construcciones de emergencia levantadas en medio del proceso de recuperación. Desde la Municipalidad de Penco confirmaron que no se registraron daños asociados al sistema frontal.

En materia educacional, el retorno a clases quedó fijado para el miércoles 4 de marzo. En tanto, los establecimientos que actualmente funcionan como albergues retomarán sus actividades recién el 16 de marzo.

En paralelo, el municipio detalló que la reconstrucción contempla tres etapas: el subsidio de arriendo para 720 familias del sector Los Ríos de Chile, el subsidio de reconstrucción en terreno propio y la instalación de viviendas de emergencia con apoyo de Techo y aportes particulares.

El alcalde Rodrigo Vera explicó que “en la etapa de reconstrucción ya se han hecho dos anuncios concretos por parte del Ministerio de Vivienda. Uno, el DS-49, que es un subsidio de arriendo transitorio para 720 familias de Ríos de Chile. Y en el segundo, el DS-1, que es un subsidio de reconstrucción en terreno propio. Y también estamos atentos a cuál va a ser la planificación estratégica que va a presentar el Presidente con el ministro Poduje”.

Tras el cambio de mando, se proyecta además una visita presidencial a Penco antes del 20 de marzo. Según adelantó el jefe comunal, el mandatario llegaría acompañado del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, para revisar en terreno el avance del proceso.