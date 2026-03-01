;

FOTOS. “Confundiste al mundo”: el post que revelaría el “engaño” de Jim Carrey y que enciende las redes

Su apariencia en los Premios César generó teorías conspirativas globales.

Nelson Quiroz

Getty Images - Instagram

Getty Images - Instagram

Tras una aparición del actor en París, rumores sobre su aspecto fueron tan potentes que, por horas, miles creyeron que el mundo había sido engañado. ¿El hombre que subió al escenario en los premios César era realmente Jim Carrey? ¿O todo fue una elaborada puesta en escena?

Este domingo, un post en Instagram encendió aún más la polémica. El artista británico Alexis Stone compartió imágenes desde París mostrando una máscara hiperrealista y dientes prostéticos, insinuando que él habría sido quien apareció en la reciente gala.

El mensaje fue breve pero explosivo: “Alexis Stone as Jim Carrey in Paris”. Bastó eso para que las redes colapsaran.

ADN

Canadian actor Jim Carrey who received a honorary Cesar award looks on during the 51st edition of the Cesar Film Awards ceremony at the Olympia venue in Paris on February 26, 2026. (Photo by Alain JOCARD / AFP via Getty Images) / ALAIN JOCARD

En concreto, la controversia venía gestándose desde la aparición del actor en la 51ª edición de los Premios César, donde recibió un reconocimiento honorífico. Su rostro lucía distinto, su voz sonaba diferente y las teorías conspirativas se dispararon: desde cirugías extremas hasta reemplazos y clonaciones.

Revisa también

ADN

Sin embargo, el nuevo post de Stone cambió el eje de la conversación. Los comentarios no tardaron en multiplicarse “No sé qué creer ya”, “Confundiste al mundo”, “¿Defendimos la cirugía plástica para nada?“, escribieron usuarios entre risas y desconcierto. Otros incluso hablaron de “el trolleo del siglo”.

Stone, cuyo nombre real es Elliot Joseph Rentz, es conocido por sus transformaciones extremas mediante prótesis y maquillaje de efectos especiales. Ha asistido a semanas de la moda caracterizado como celebridades icónicas, desafiando los límites entre identidad, performance y cultura pop.

¿Fue todo un experimento social? ¿Un guiño artístico? ¿O simplemente la demostración más impactante del poder del maquillaje?

Lo cierto es que, real o no, por unas horas el planeta entero dudó de lo que veía. Y si hubo un engaño, fue tan perfecto que dejó a millones preguntándose si alguna vez estuvieron frente al verdadero Jim Carrey.

