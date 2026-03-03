;

Presidente Boric endurece tono tras dichos de Kast y llama a “superar este ingrato episodio”

Tras las declaraciones del presidente electo, La Moneda insistió en continuar el traspaso de mando pese al quiebre por el cable submarino.

La tensión en plena transición presidencial sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el Presidente Gabriel Boric reaccionara públicamente a las recientes declaraciones del mandatario electo José Antonio Kast sobre la polémica del cable submarino chino y las advertencias de Estados Unidos.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado lamentó que el líder republicano haya decidido “empañar la sana y orgullosa tradición republicana” del traspaso de mando, subrayando que este proceso debe poner en el centro “la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos”.

El mensaje llega después de que Kast revelara detalles de la llamada telefónica del 18 de febrero, asegurando que el Mandatario solo “enunció” la situación compleja vinculada al proyecto del cable y que los temas fueron abordados de manera general.

Desde el Gobierno, en tanto, el ministro del Interior sostuvo que en esa conversación, que se extendió por 16 minutos, sí se informó sobre la advertencia de eventuales sanciones por parte de Washington.

En su publicación, el Presidente Boric reafirmó su versión y reiteró la disposición de su administración para continuar con las reuniones bilaterales ya acordadas, abordando materias clave como infancia, hacienda, migración y la Comisión de Paz y Entendimiento.

“Chile merece que sus autoridades estén a la altura”, escribió, agregando que su “mano está tendida” para retomar el diálogo y cerrar rápidamente la controversia.

El cruce se produce a pocos días del cambio de mando y en un escenario internacional sensible, marcado por las repercusiones diplomáticas del proyecto de conectividad. Mientras las acusaciones cruzadas escalan, La Moneda insiste en mantener abiertos los canales de conversación hasta el 11 de marzo.

