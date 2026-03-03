Ex participante de ‘American Idol’ es acusado de asesinar a su esposa y fingir un robo para ocultarlo

Un ex participante del icónico programa American Idol ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez por algo completamente ajeno al espectáculo, ligado directamente a problemas legales por un asesinato.

Se trata de Caleb Flynn, quien apareció en la temporada 12 del icónico programa de talentos en formato de telerrealidad.

El hombre de 39 años enfrenta graves cargos por el asesinato de su esposa Ashley Flynn. Esto, luego de que se diera un giro completo en la investigación.

Los trágicos hechos ocurrieron durante febrero, cuando Flynn reportó un robo que habría resultado con la muerte de su pareja.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que fue una especie de montaje para ocultar el asesinato de la mujer, el cual él mismo habría cometido.

Detalles del crimen

Fue el 16 de febrero cuando Caleb llamó al 911 reportando un intruso que habría disparado dos veces en la cabeza de su esposa.

En el audio, describió que la puerta del garaje estaba “abierta de par en par” y a su esposa herida de gravedad, mientras sus dos hijas pequeñas dormían en la casa.

Autoridades del Departamento de Policía de Tipp City acudieron de inmediato y encontraron el cuerpo de Ashley en la cama.

Pero un aspecto clave que siempre mantuvo cierto nivel de intriga fueron los videos de las bodycam utilizadas por agentes policiales. En ellos muestran al sujeto visiblemente alterado, preguntando a un oficial “¿dónde se la llevaron?” y especulando si ya estaba en una funeraria, aunque el cuerpo permanecía en el sitio.

Posteriormente, fue arrestado y procesado en la comisaría por cargos de asesinato, agresión agravada y manipulación de pruebas, con una fianza de $2 millones de dólares en efectivo.

Caleb Flynn se declaró como no culpable en su comparecencia del recién pasado viernes ante el Tribunal Municipal del Condado de Miami, Ohio, donde permanece detenido. Su próxima audiencia está programada para el 26 de marzo.

Un detective policial acusó al apodado ‘pastor musical’ que “nació para cantar” de haber disparado con una pistola de 9 mm y montando toda la escena del robo, aunque no se detalla públicamente cómo se llegó a esa conclusión.

Por su parte, el abogado L. Patrick Mulligan, defensor de Flynn, emitió un comunicado ante el suceso: “Estamos decepcionados y preocupados por el corto plazo y la aparente premura en la sentencia de este caso”.

La familia y la comunidad de Tipp City expresan conmoción, con el distrito escolar lamentando la pérdida de una educadora dedicada.

En tanto, registros judiciales del Condado de Miami confirman los cargos presentados el viernes, y la policía liberó recientemente más footage de las bodycam que capturaron momentos iniciales de la investigación.

El caso ha generado un revuelo especial en Estados Unidos debido al perfil televisivo de Caleb Flynn, reavivando debates sobre violencia doméstica y la credibilidad de reportes iniciales en homicidios.

Por el momento, las autoridades continúan con la investigación sin revelar más evidencias.