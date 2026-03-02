Fácil de evadir y no ofrece mayor protección: expertos advierten sobre riesgos de exigir verificación de edad en internet

La idea de exigir verificación de edad para navegar por internet está ganando terreno en distintos países. Por ello, un grupo de 371 expertos en seguridad y privacidad de 30 naciones decidió intervenir en el debate con una carta abierta en la que advierten que el asunto es mucho más complejo de lo que suele plantearse.

“Hay dos cuestiones fundamentales que siguen sin abordarse: si la verificación de edad funciona realmente y qué daños puede causar a la seguridad y la privacidad de todos”, sostiene el documento.

La carta estructura sus reparos en cuatro ejes: la falta de pruebas de que estos sistemas funcionen de manera robusta en internet; la escasa información sobre los riesgos que implican para la privacidad colectiva; la ausencia de un debate técnico profundo sobre alternativas que minimicen esos riesgos; y la duda de fondo sobre si el despliegue está justificado cuando no está claro que los beneficios superen los problemas que pretende resolver.

Uno de los puntos más llamativos del manifiesto es el posible cambio en la experiencia cotidiana en línea. Las conversaciones actuales sobre regular redes sociales, chatbots de IA o mensajería implicarían que todo el mundo —menores y adultos— tendría que demostrar su edad para hablar con amigos y familia, leer noticias o buscar información.

La investigadora Carmela Troncoso, directora científica en el Instituto Max Planck para la Seguridad y Privacidad, explica a El País que trasladar al entorno digital las reglas del mundo físico no es automático.

“En el mundo digital no existen las mismas restricciones que en el físico y, por tanto, no podemos esperar que las medidas del mundo físico apliquen al digital”, señala.

“No hay estudios que hayan analizado estas preguntas”

Según Troncoso, la evidencia disponible sobre la efectividad de estos mecanismos es limitada. “No hay estudios que hayan analizado estas preguntas de manera sistemática y den evidencia científica de pros o contras”, afirma.

Además, advierte que cuando los menores logran sortear los filtros pueden encontrarse con entornos menos moderados, ya que las plataformas podrían relajar controles al asumir que solo acceden adultos.

Los antecedentes tampoco son concluyentes. Plataformas como Discord anunciaron sistemas de verificación que luego quedaron en suspenso tras detectar efectos indeseados en el uso del servicio.

Peligros que los 371 expertos advierten

Fácil de evadir

Uso de VPN para simular estar en otro país.

Compra o préstamo de cuentas verificadas.

Uso de credenciales falsas (como ocurrió con certificados COVID).

Deepfakes, fotos alteradas o accesorios para engañar sistemas biométricos.

Aparición rápida de mercados que venden accesos verificados.

No garantiza mayor protección infantil

No impide completamente que menores accedan a contenido restringido.

Tampoco evita que adultos ingresen a espacios “seguros” para niños.

Puede generar una falsa sensación de seguridad.

No existe evidencia científica sólida de que prohibir el acceso mejore la salud mental infantil.

Aumenta riesgos de seguridad digital

Usuarios migrarían a plataformas menos reguladas y más peligrosas.

Mayor exposición a malware y estafas.

Uso de VPN gratuitas inseguras que pueden vender datos.

Incentiva la búsqueda de métodos de evasión riesgosos.

Reduce drásticamente la privacidad

Obliga a entregar más datos personales a plataformas.

Impulsa la recolección de biometría (rostro, voz, gestos).

Riesgo de filtraciones masivas de datos (como ocurrió en apelaciones de edad en Discord).

Posible restricción o regulación de VPN, herramienta clave para proteger privacidad.

Creación de bases de datos centralizadas con enorme poder de vigilancia.

Depende de tecnologías imprecisas y sesgadas

Sistemas de estimación de edad basados en IA tienen altos márgenes de error.

Sesgos contra minorías.

Posibilidad de discriminación algorítmica.

Errores pueden excluir injustamente a personas adultas.

Genera exclusión y desigualdad digital

Personas mayores con baja alfabetización digital podrían quedar fuera.

Migrantes, turistas o personas sin documentos digitales no podrían acceder.

Usuarios sin smartphone compatible quedarían excluidos.

Aumenta brechas económicas y tecnológicas.

Centraliza poder sobre el acceso a internet

Gobiernos o empresas decidirían quién accede a qué contenido.

Riesgo de censura en regímenes autoritarios.

Podría usarse para bloquear contenido político o LGBTQ+.

Fabricantes de sistemas operativos (como Apple o Google) ganarían aún más control.

Puede abrir la puerta a un sistema de identidad digital masivo

La verificación de edad sería el primer paso hacia control de más atributos personales.

Mayor posibilidad de seguimiento y perfilamiento.

Dependencia tecnológica de grandes corporaciones.

Impacto incierto de tecnologías “protectoras” (PETs)

Pueden reforzar la centralización.

Solo algunos dispositivos tendrían compatibilidad.

Riesgo de crear un único proveedor dominante.

Ambigüedades legales pueden terminar en sistemas “privados” que no lo son realmente.

Podría debilitar el diseño original de Internet

Contradice el principio descentralizado de extremo a extremo.

Introduce control estructural difícil de revertir una vez implementado.

Desplaza el problema sin atacar su causa