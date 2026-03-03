Anuncian película de ‘Game of Thrones’ sobre la conquista de Westeros por la dinastía Targaryen

Warner Bros está desarrollando una película ambientada en el universo de Game of Thrones, con un nombre de peso detrás del proyecto: Beau Willimon, reconocido por liderar House of Cards y por escribir en Andor.

De acuerdo con el medio Page Six Hollywood, el guionista ya entregó una primera versión del libreto. Por ahora, el estudio no ha anunciado quién dirigirá la cinta ni qué actores podrían integrar el elenco.

El futuro de la película, sin embargo, no está completamente asegurado. Warner Bros atraviesa un proceso de venta a Paramount Skydance, y si la operación se concreta, la nueva administración podría revisar (o cancelar) títulos que se encuentran en etapa de desarrollo.

Aun así, la saga de Game of Thrones es considerada uno de los activos más valiosos del estudio. Además, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, ha prometido un ambicioso plan de estrenar 30 películas en salas de cine una vez que la fusión se materialice.

Lo anterior implica que la compañía necesitará franquicias potentes para sostener su cartelera.

Los orígenes Targaryen

Aunque no hay confirmación oficial sobre la trama, reportes apuntan a que la cinta exploraría la figura de Aegon I, fundador de la dinastía Targaryen, y su conquista de Westeros siglos antes de los eventos narrados en la serie original.

El personaje nunca ha sido retratado en pantalla, pese a ser una pieza clave en la mitología del universo creado por George R. R. Martin.

La casa Targaryen ya ha sido el eje de producciones televisivas derivadas como House of the Dragon, que regresará con nueva temporada, y A Knight of the Seven Kingdoms, recientemente estrenada.