;

Anuncian película de ‘Game of Thrones’ sobre la conquista de Westeros por la dinastía Targaryen

Aunque no hay confirmación oficial sobre la trama, será escrita por el guionista de una serie de Star Wars

Pablo Castillo

Anuncian película de ‘Game of Thrones’ sobre la conquista de Westeros por la dinastía Targaryen

Warner Bros está desarrollando una película ambientada en el universo de Game of Thrones, con un nombre de peso detrás del proyecto: Beau Willimon, reconocido por liderar House of Cards y por escribir en Andor.

De acuerdo con el medio Page Six Hollywood, el guionista ya entregó una primera versión del libreto. Por ahora, el estudio no ha anunciado quién dirigirá la cinta ni qué actores podrían integrar el elenco.

Revisa también

ADN

El futuro de la película, sin embargo, no está completamente asegurado. Warner Bros atraviesa un proceso de venta a Paramount Skydance, y si la operación se concreta, la nueva administración podría revisar (o cancelar) títulos que se encuentran en etapa de desarrollo.

Aun así, la saga de Game of Thrones es considerada uno de los activos más valiosos del estudio. Además, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, ha prometido un ambicioso plan de estrenar 30 películas en salas de cine una vez que la fusión se materialice.

Lo anterior implica que la compañía necesitará franquicias potentes para sostener su cartelera.

Los orígenes Targaryen

Aunque no hay confirmación oficial sobre la trama, reportes apuntan a que la cinta exploraría la figura de Aegon I, fundador de la dinastía Targaryen, y su conquista de Westeros siglos antes de los eventos narrados en la serie original.

El personaje nunca ha sido retratado en pantalla, pese a ser una pieza clave en la mitología del universo creado por George R. R. Martin.

La casa Targaryen ya ha sido el eje de producciones televisivas derivadas como House of the Dragon, que regresará con nueva temporada, y A Knight of the Seven Kingdoms, recientemente estrenada.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad