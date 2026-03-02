Cillian Murphy descarta por completo un papel ampliamente imaginado por los fanáticos: “Categóricamente no”

No hay dudas de que Cillian Murphy se ha posicionado como uno de los actores más populares de los últimos años en la industria cinematográfica.

Exterminio, Pequeñas cosas como estas, Steve, El origen, Batman inicia y Vuelo nocturno son algunos de los títulos que forman parte de su trayectoria. Además, destaca su rol protagónico en la serie Peaky Blinders y el Oscar como Mejor Actor por Oppenheimer.

Hoy, con 49 años de edad, el intérprete aún tiene un futuro muy emocionante dentro del rubro, pudiendo asumir importantes papeles a futuro.

En su hoja de ruta a corto plazo destaca el estreno de El hombre inmortal, película con la que cerrará una etapa en la serie de Netflix. Pero también hay mucha incertidumbre por los proyectos que pueda asumir próximamente.

En este escenario, desde hace ya un buen tiempo se viene hablando de la posibilidad de que interprete a Lord Voldemort en la nueva versión de Harry potter en formato de serie bajo el alero de HBO.

Y si bien son más las especulaciones y deseos de los fanáticos que la información concreta, en septiembre pasado Murphy habló por primera vez del tema y aseguró no saber nada de aquello.

“Es realmente difícil seguir algo que Ralph Fiennes haya hecho. El hombre es una auténtica leyenda de la actuación, así que buena suerte a quien tenga que ocupar esos zapatos”, declaró en su momento.

Al día de hoy, el irlandés volvió a referirse al hecho, aunque esta vez fue mucho más categórico con su respuesta, cerrando las puertas y rompiendo la ilusión de muchos seguidores.

“No, categóricamente no. ¿Puedes poner ese como titular?”, declaró en conversación con The Times, manteniendo una postura firme que además parece lógicamente definitiva debido a los avances de la serie.

Ahora solo queda esperar para conocer al nuevo actor encargado de darle vida a Voldemort y, por su parte, ver qué caminos tomará Cillian Murphy en la industria.