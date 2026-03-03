Tras ser detenido: Shia LaBeouf afirma que su agresividad es por su “complejo de hombre pequeño” y su “temor” a los homosexuales

El actor Shia LaBeouf fue detenido en dos ocasiones en Nueva Orleans por una pelea ocurrida durante las celebraciones de Mardi Gras. Los hechos, registrados el 17 de febrero en el Barrio Francés, derivaron en tres cargos por agresión contra dos hombres.

Inicialmente, fue arrestado y liberado bajo fianza, pero días después volvió a quedar detenido para sumar un nuevo cargo vinculado al mismo incidente. En total, ha debido pagar más de 100 mil dólares para recuperar su libertad mientras continúa el proceso judicial.

En medio de la controversia, el intérprete concedió una extensa entrevista al programa Channel 5 with Andrew Callaghan, donde abordó públicamente lo sucedido. Allí reconoció que inició la pelea y que no estaba “en sus cabales”, admitiendo que dijo cosas ofensivas y que se equivocó al agredir físicamente a otra persona.

Según el informe policial, una de las presuntas víctimas recibió un golpe que le provocó la dislocación de la nariz, luego de que el actor le dirigiera comentarios homófobos. En la conversación, LaBeouf admitió haber estado ebrio esa noche y posteriormente ofreció disculpas por sus dichos.

Pese a ello, rechazó tener un problema estructural con el alcohol y atribuyó su conducta a inseguridades personales y problemas de ira. “Tiene más que ver con el ego y la rabia”, sostuvo, aunque la jueza del caso ordenó que inicie un tratamiento de rehabilitación por abuso de sustancias y se someta a controles antidrogas semanales.

“Complejo de hombre pequeño”

Durante la conversación, LaBeouf explicó que su reacción violenta no estaría relacionada únicamente con el consumo de alcohol sino con inseguridades personales profundas. Describió lo que llamó un “complejo de hombre pequeño”, una actitud compensatoria marcada por la ira y el ego, que lo llevaría a sobrerreaccionar en determinadas situaciones.

El actor también reconoció haber hecho comentarios homófobos antes de la agresión. Según el informe policial, una de las presuntas víctimas sufrió la dislocación de la nariz tras recibir un golpe. En la entrevista, LaBeouf dijo haberse sentido “invadido” y expresó que siente un temor permanente ante la cercanía física de otros hombres, especialmente homosexuales.

Posteriormente ofreció disculpas por sus dichos, calificándolos de inaceptables. “No estaba en mis cabales, así que es mi culpa”, señaló, asumiendo responsabilidad por lo ocurrido esa noche en el Barrio Francés.