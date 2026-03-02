La noche del pasado 1 de marzo se realizó la entrega de los Actor Awards 2026 (antes SAG Awards), reconociendo lo mejor entre los intérpretes asociados al sindicato SAG-AFTRA.

Además Michael B. Jordan, elegido como Mejor Actor Protagonista por su rol en Pecadores (también galardonada por el Mejor Elenco), hubo un nombre que se robó todas las miradas.

Se trata de un ícono de la industria cinematográfica, con una carrera sólida y cargada de éxitos que le han permitido posicionarse en lo más alto del rubro.

Se trata nada más y nada menos que de Harrison Ford, quien precisamente fue condecorado con el Premio a la Trayectoria.

El veterano de 83 años ha participado en sagas emblemáticas como Star Wars e Indiana Jones, sumándose también al Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero antes de convertirse en una estrella de Hollywood, protagonizando títulos como Blade Runner, El fugitivo, Revelaciones, Avión presidencial y El llamado salvaje, entre otros, vivía una vida completamente diferente.

Durante casi 15 años estuvo alternando entre pequeños papeles y trabajos como carpintero en Los Ángeles, lo que le permitía subsistir.

Fue precisamente este pasado el que motivó la locución de emotivo discurso, cargado de gratitud y reflexiones sobre el largo camino recorrido.

Sus primeros pasos fueron en 1964 con un contrato en Columbia y Universal, pero tras roles menores en cine y TV, con un camino poco emocionante, recurrió a la carpintería ofreciendo servicios entre conocidos de la industria, como el director de casting Fred Roos.

Su gran salto llegó en 1973 con American Graffiti de George Lucas, seguido de Han Solo en Star Wars y el arqueólogo Indiana Jones, personajes inolvidables que definieron generaciones.

Discurso emotivo y menciones clave

En su aceptación, fiel a su estilo, Ford comenzó con un toque de humor y bromeó: “Es un poco raro recibir un premio a la trayectoria a mitad de mi carrera. ¿No es un poco pronto? Todavía soy un actor en activo”.

“No fui un éxito de la noche a la mañana. Luché 15 años entre actuación y carpintería hasta un rol en una película exitosa. Nada de esto solo: gracias George Lucas, gracias Steven Spielberg”, expuso en tono más reflexivo.

También destacó la alegría de actuar con amigos, el privilegio de contar historias y la responsabilidad de abrir puertas a nuevos talentos, agradeciendo también a su esposa Calista Flockhart, familia y al SAG-AFTRA en general.

El reconocimiento elogia a Harrison por cautivar al público con personajes definitorios y su labor humanitaria y ambiental, uniéndose a ganadores como Jane Fonda y Barbra Streisand.

A pesar de contar con solo una nominación al Oscar por Testigo en peligro (1985), su impacto cultural es innegable. Este premio honra décadas de excelencia en cine y televisión, aún con más por entregar.

Harrison Ford accepts the Screen Actors Guild Life Achievement Award at the #ActorAwards pic.twitter.com/2YcBchPS6T — The Hollywood Reporter (@THR) March 2, 2026