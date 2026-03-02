Tragedia en Argentina: motociclista muere degollado por una soga que atravesaba la calle

Las últimas horas en Argentina han estado marcadas por un trágico accidente marcado por la irresponsabilidad y poca empatía de algunos ciudadanos.

Y es que el recién pasado sábado 28 de febrero un hombre en motocicleta perdió la vida al chocar violentamente contra una soga tendida en plena vía pública.

El hecho ocurrió en Quilmes, donde un grupo de vecinos estaba preparando todo para un desfile de murgas sin autorización municipal en el marco de los festejos carnavaleros en el conurbano bonaerense, lo que significaba falta de anuncios y advertencias de tránsito.

El motociclista impactó de lleno contra la delgada pero tensa cuerda y murió al instante en el lugar. Además, iba acompañado de su hijo de 11 años, quien sobrevivió pero resultó herido.

El conductor no divisó el cable mal señalizado que cruzaba de vereda a vereda, sufriendo un corte profundo en el cuello que le provocó una hemorragia fatal. En tanto, el niño cayó de la moto y resultó con heridas leves, fuera de peligro.

El siniestro, que tuvo lugar en la avenida 12 de Octubre, quedó registrado en un crudo video que se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió un tenso debate contra algunas costumbres e irresponsabilidades de los vecinos.

Según los reportes, la soga fue colocada precisamente para impedir el paso vehicular durante el desfile, pero carecía de cualquier tipo de visibilidad o alertas, lo que llevó a este fatal accidente.

De acuerdo a las investigaciones, se identificó a la agrupación Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes como parte de los responsables por haber instalado el cordel.

A la fecha, hay tres imputados directos en el marco del trámite legal de peritaje que continúa en desarrollo a la espera de nuevas actualizaciones.

Los integrantes del grupo emitieron un comunicado expresando “profundo pesar por lo sucedido” y se pusieron “a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”, además de brindar solidaridad a los familiares.

Como era de esperarse, tras lo sucedido se suspendieron todas las actividades de celebración.

**Advertencia, imágenes sensibles**