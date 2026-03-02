Irán y el riesgo de que el crudo aumente radicalmente su precio: a esto podría llegar y así afectaría la economía mundial

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la agresiva respuesta de este país inquietan los mercados petroleros. Muchos analistas predicen un aumento masivo de los precios del petróleo.

Aunque Irán solo representa entre el 3 y el 4 por ciento de la producción mundial de petróleo, su proximidad al estrecho de Ormuz, considerado el punto más crítico del mundo para el transporte de petróleo, está llevando a los analistas petroleros a elevar sus previsiones sobre los precios futuros del petróleo.

Una interrupción prolongada del tráfico en el estrecho, por el que pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo, podría hacer que los precios del petróleo superen el umbral de los 100 dólares por barril, una perspectiva que perjudicaría la economía mundial y haría subir los precios, que ya están resultando difíciles de controlar.

El crudo Brent subió hasta un 13 por ciento el lunes 2 de marzo de 2026, antes de recortar parte de sus ganancias para cotizar en torno a los 77 dólares por barril, mientras los operadores se centraban en el estrecho de Ormuz, donde el tráfico comercial se ha paralizado prácticamente por completo.

Los precios del petróleo ya subieron a sus niveles más altos meses antes de la última guerra en la región, ya que los operadores estaban preocupados por las consecuencias de posibles ataques militares contra Irán. El grupo de países productores de petróleo OPEP+ acordó el domingo 1 de marzo aumentar la producción a partir de abril, en un esfuerzo por calmar los mercados.

“Si el conflicto se prolonga y, en particular, si afecta al suministro real de petróleo por las interrupciones del suministro iraní o por los intentos de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz, eso podría provocar un aumento de los precios del petróleo, quizás hasta alrededor de 100 dólares por barril”, advertía en una nota a sus clientes William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics.

¿Cuánto petróleo produce Irán?

Irán produce alrededor de 3,3 millones de barriles de petróleo al día (bpd), lo que lo convierte en el cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP. También es uno de los mayores productores de gas natural del mundo.

El país también cuenta con algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, que representan aproximadamente una cuarta parte de las reservas de petróleo de Oriente Medio y el 12 por ciento de las mundiales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Sin embargo, su producción se ha mantenido limitada debido a años de inversión insuficiente y sanciones internacionales.

Irán ha encontrado formas de eludir las sanciones occidentales y ahora vende el 90 por ciento de su petróleo exportado a China. De hecho, gracias a la demanda de China, Irán aumentó su producción de crudo en alrededor de un millón de barriles diarios entre 2020 y 2023.

La economía de Irán está relativamente diversificada en comparación con muchas otras economías de Oriente Medio que dependen del petróleo, pero las exportaciones de energía constituyen una fuente importante de ingresos para el Gobierno. En 2023, las compañías petroleras iraníes obtuvieron unos ingresos netos por exportación de petróleo de unos 53.000 millones de dólares, según estimaciones de la EIA.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es una importante ruta de transporte de petróleo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Se encuentra entre Irán y Omán.

Por él transitan grandes volúmenes de petróleo crudo producido en la región por países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, y consumido en todo el mundo.

Irán ha amenazado en repetidas ocasiones con cerrar el estrecho. Pero Teherán nunca ha llevado a cabo esta amenaza, ya que corre el riesgo de provocar una rápida respuesta internacional que le impida exportar su propio petróleo al extranjero.

En medio de la guerra en curso, el tráfico a través del estrecho de Ormuz se ha detenido prácticamente por completo, ya que varios transportistas y comerciantes de petróleo han suspendido los envíos de energía a través de esta vía marítima, temerosos de la seguridad y por advertencias de las autoridades.

¿Cómo afectaría el aumento del precio del petróleo a la economía mundial?

El impacto en la economía mundial dependerá en gran medida de hasta dónde suba el precio del petróleo a partir de ahora. El crudo es una unidad económica importante, por lo que una subida de su precio provoca un aumento de los precios de otros bienes.

“Como regla general, una subida interanual del 5 por ciento en el precio del petróleo suele añadir alrededor de 0,1 puntos porcentuales a la inflación media de las principales economías”, afirmó Jackson. “Por lo tanto, un aumento del Brent [principal referencia mundial para los precios del petróleo] a 100 dólares por barril podría añadir entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales a la inflación mundial”.

Una mayor inflación podría lastrar la confianza y el gasto de los consumidores en general. Los bancos centrales también podrían subir los tipos de interés para frenar la inflación, lo que ralentizaría aún más el crecimiento económico.