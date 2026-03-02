VIDEO. Reportan incendio en embajada de EE.UU. en Arabia Saudita tras explosión atribuida a drones iraníes
En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que atacará embarcaciones que crucen Ormuz y aseguró que no permitirá exportaciones de crudo desde la zona.
La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar cualquier embarcación que cruce el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada tras la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El general Ebrahim Yabari advirtió que las fuerzas navales “se enfrentarán con decisión a cualquier buque infractor y no permitirán que se exporte petróleo desde la zona”.
Además, según el medio Tasnim, aseguró que “no permitiremos que los recursos energéticos de la región caigan en manos del enemigo” y lanzó una advertencia directa a Washington: “ni una gota de petróleo les llegará”.
Aunque no existe un cierre oficial, la amenaza pone en riesgo el tránsito por este paso estratégico, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial.
Presunto ataque a embajada de EE.UU. en Riad
En paralelo, se reportó un incendio en la embajada de EE.UU. en Riad, en Arabia Saudita, tras una explosión que medios atribuyen preliminarmente a un dron iraní.
La situación ocurre luego de que la ofensiva de Washington y Tel Aviv —según el reporte— provocara la muerte del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, intensificando el conflicto en Medio Oriente.
