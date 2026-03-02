La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar cualquier embarcación que cruce el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada tras la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El general Ebrahim Yabari advirtió que las fuerzas navales “se enfrentarán con decisión a cualquier buque infractor y no permitirán que se exporte petróleo desde la zona”.

Además, según el medio Tasnim, aseguró que “no permitiremos que los recursos energéticos de la región caigan en manos del enemigo” y lanzó una advertencia directa a Washington: “ni una gota de petróleo les llegará”.

Aunque no existe un cierre oficial, la amenaza pone en riesgo el tránsito por este paso estratégico, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial.

Presunto ataque a embajada de EE.UU . en Riad

En paralelo, se reportó un incendio en la embajada de EE.UU. en Riad, en Arabia Saudita, tras una explosión que medios atribuyen preliminarmente a un dron iraní.

La situación ocurre luego de que la ofensiva de Washington y Tel Aviv —según el reporte— provocara la muerte del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, intensificando el conflicto en Medio Oriente.