“Nos avergüenza”: Gloria Ana Chevesich admite crisis en la Corte Suprema tras polémica por caso Audio y trama bielorrusa

Este lunes, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, realizó su primera cuenta pública sobre la gestión del Poder Judicial durante 2025, e inauguró el año judicial 2026 .

En la ceremonia realizada en el Palacio de Tribunales, Chevesich se refirió al complejo escenario que enfrenta el máximo tribunal tras el involucramiento de exministros en el caso Audio y en la llamada trama bielorrusa.

“Hemos atravesado una crisis , eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos, que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente, y que han comprometido la imagen y confianza institucional, son de una gravedad sin precedentes”, partió señalando.

“Nadie puede dudar de la enorme gravedad”

Sobre esta situación, la presidenta de la Corte Suprema manifestó que “nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial”.

“Así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos (...) tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerle fin y excluir la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad”, afirmó.

Finalmente, Gloria Ana Chevesich destacó que “por nuestra parte (...), se pusieron en ejecución los procesos que han contribuido al esclarecimiento de estas situaciones, culminando por la desvinculación de algunos integrantes de la judicatura”.