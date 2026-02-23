;

VIDEO. “Váyanse a lavar el...”: Neme explota tras críticas por su aparición en el show de Gloria Estefan en Viña 2026

El periodista rompió el silencio en Mucho Gusto.

La noche inaugural del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no solo estuvo marcada por la presentación de Gloria Estefan, sino también por la inesperada irrupción de José Antonio Neme sobre el escenario durante la interpretación de Cuba Libre.

Su participación desató una ola de comentarios en X y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Tras recibir críticas por su gesto, que algunos calificaron de “cringe” y “figurar en plena presentación”, el comunicador salió al matinal de Mega Mucho Gusto desde Viña del Mar para entregar un contundente descargo.

“Para todo el que está hablando que yo me tiré al escenario… Me subí porque la señora Gloria Estefan me invitó personalmente a cantar Cuba Libre, explicó la mañana de este lunes, agregando con energía que la artista le había hecho la invitación el día anterior en el estudio de Mega.

Neme aclaró que, durante el espectáculo, pensó que Estefan se olvidaría de su promesa, pero cuando ella se le acercó sobre el escenario, no dudó en seguir su indicación. “¿Ustedes creen, pedazos de pelotudos, que voy a dejar plantada a Gloria Estefan en la Quinta Vergara? ¡Vayan a lavarse el ombligo y aprendan a bailar salsa!”, lanzó, provocando risas y aplausos entre el público del matinal.

Previo a estos descargos del animador de Mega, la propia Gloria Estefan confirmó que la invitación fue totalmente intencional. “Yo le prometí que lo iba a subir y él se pensó que estaba jugando… y mira, subió y bailó”, contó entre risas en backstage.

Entre memes, elogios y críticas, Neme se consolidó como uno de los protagonistas digitales de la primera noche del certamen, dejando claro que su aparición no fue un accidente, sino parte de un gesto festivo que quedó grabado en la historia de Viña 2026.

