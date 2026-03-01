;

“Figuraba en el suelo sangrando”: Sergio Rojas rompe el silencio tras desaparecer de Que te lo digo

El animador de Que te lo digo confesó que terminó sangrando tras asistir en casa de Daniella Campos.

Nelson Quiroz

La ausencia de Sergio Rojas en el programa Que te lo digo el pasado jueves generó preocupación entre sus seguidores. El periodista fue reemplazado por Danilo 21, sin que en pantalla se entregaran mayores explicaciones.

Al día siguiente reapareció, pero con un evidente moretón y un parche en la nariz, lo que aumentó las dudas.

Ante la insistencia del público, el propio comunicador aclaró la situación en un video publicado en YouTube. Según relató, el incidente ocurrió el miércoles, tras participar en la grabación de Modo Cahuín en la casa de Daniella Campos.

Después del programa, se quedaron compartiendo y, en un momento, sufrió un fuerte golpe. “Me levanté y me pegué con un pilar en la nariz”, explicó. El impacto provocó una abundante hemorragia, generando alarma entre quienes estaban presentes. “Figuraba en el suelo sangrando”, reconoció.

Tras el accidente, fue trasladado a una clínica, donde recibió atención médica inmediata. Rojas detalló que no pudo asistir al espacio televisivo al día siguiente debido a los efectos de la medicación. “Estaba muy incoherente al hablar y pensar porque me pusieron morfina”, señaló.

El periodista permaneció bajo cuidados hasta sentirse en condiciones de retomar sus actividades. Finalmente, el viernes regresó al programa y luego se trasladó a la casa de su madre para continuar recuperándose.

Rojas restó dramatismo a lo ocurrido y calificó el hecho como un accidente doméstico que podría afectar a cualquiera, aunque reconoció que el susto fue mayor por la cantidad de sangre y la impresión que generó su estado tras el golpe.

