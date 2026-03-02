“He instruido a mis abogados”: Daniela Aránguiz responde a rumores de orden de detención en su contra

Este lunes en la emisión de un nuevo capítulo de Plan Perfecto de Chilevisión, la defensa de Juan David Rodríguez informó sobre la solicitud de una orden de arrestro contra Daniela Aránguiz.

Esto último debido a que la panelista de Sígueme de TV+ no se presentó a una audiencia en el contexto de una querella por injurias contra el cantante chileno.

“Él se querelló en contra de Daniela por lo que habló cuando Juan David vino a Primer plano. Daniela dijo básicamente que él hablaba muchas cosas torpes producto del consumo de sustancias”, indicó Claudio Rojas en Plan Perfecto.

Horas después de que se presentara esto en televisión, la propia Daniela Aránguiz salió a responder a través de sus redes sociales.

En el comunicado expuesto a través de sus historias, Aránguiz afirmó que ella presentó un certificado médico que justificó su inasistencia a la audiencia celebrada el martes pasado.

“El certificado médico fue presentado por mi abogado en tiempo y forma, cumpliendo integramente con lo ordenado por el tribunal”, comentó la panelista.

“Constituye un intento grave de desacretidarme”

“La difusión de esta información no solo carece de sustento, si no que constituye un intento grave de desacretidarme públicamente, afectando mi honra, reputación y dignidad como madre de familia y como mujer”, agregó Daniela Aránguiz.

Además, la ex de Jorge Valdivia indicó que las acusaciones formuladas por Juan David Rodríguez son falsas.

“Frente a la gravedad de estos hechos y al daño que se pretende causar, he instruido a mis abogados para que evalúen y ejerzan todas las acciones legales, civiles y penales que correspondan”, cerró.