;

FOTO. “He instruido a mis abogados”: Daniela Aránguiz responde a rumores de orden de detención en su contra

La panelista del programa “Sígueme” de TV+ salió a aclarar su problema con la defensa de Juan David Rodríguez.

Nicolás Lara Córdova

“He instruido a mis abogados”: Daniela Aránguiz responde a rumores de orden de detención en su contra

Este lunes en la emisión de un nuevo capítulo de Plan Perfecto de Chilevisión, la defensa de Juan David Rodríguez informó sobre la solicitud de una orden de arrestro contra Daniela Aránguiz.

Esto último debido a que la panelista de Sígueme de TV+ no se presentó a una audiencia en el contexto de una querella por injurias contra el cantante chileno.

“Él se querelló en contra de Daniela por lo que habló cuando Juan David vino a Primer plano. Daniela dijo básicamente que él hablaba muchas cosas torpes producto del consumo de sustancias”, indicó Claudio Rojas en Plan Perfecto.

Revisa también:

ADN

Horas después de que se presentara esto en televisión, la propia Daniela Aránguiz salió a responder a través de sus redes sociales.

En el comunicado expuesto a través de sus historias, Aránguiz afirmó que ella presentó un certificado médico que justificó su inasistencia a la audiencia celebrada el martes pasado.

“El certificado médico fue presentado por mi abogado en tiempo y forma, cumpliendo integramente con lo ordenado por el tribunal”, comentó la panelista.

“Constituye un intento grave de desacretidarme”

“La difusión de esta información no solo carece de sustento, si no que constituye un intento grave de desacretidarme públicamente, afectando mi honra, reputación y dignidad como madre de familia y como mujer”, agregó Daniela Aránguiz.

Además, la ex de Jorge Valdivia indicó que las acusaciones formuladas por Juan David Rodríguez son falsas.

“Frente a la gravedad de estos hechos y al daño que se pretende causar, he instruido a mis abogados para que evalúen y ejerzan todas las acciones legales, civiles y penales que correspondan”, cerró.

ADN

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad