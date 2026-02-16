Como en Chile y España: Alemania plantea prohibir redes sociales a menores de 14 años

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de la coalición de Gobierno liderada por el canciller Friedrich Merz, plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, según un documento interno del que este lunes dan cuenta varios medios alemanes.

De acuerdo con la propuesta, impulsada por miembros del partido socialdemócrata, los proveedores deberían impedir técnicamente el acceso a las plataformas en cuestión a los menores bajo pena de multa.

Para la franja de edad de entre 14 y 16 años se establecería una “versión juvenil” de la red social en cuestión, en la que sólo se podría crear un perfil a través de un proceso de verificación realizado por el tutor legal y que operaría con ciertas restricciones, sin contenidos personalizados y sin funciones diseñadas para incrementar la dependencia.

Además, de acuerdo con el diario Bild, el documento propone ir incluso un paso más allá y desactivar por defecto las recomendaciones en base a algoritmos que se muestran a los usuarios, también en las versiones de las redes sociales para adultos. “Lo digo abiertamente, la autorregulación no funciona”, dijo el socialdemócrata Alexander Schweitzer, a la televisión pública ARD.

Así, Alemania se sumaría a una tendencia internacional que también ha llegado a Chile y España. En nuestro país, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años.

Por su parte, en España el presidente Pedro Sánchez anunció medidas para restringir el acceso a menores de 16 años y exigir sistemas de verificación de edad, como parte de un paquete más amplio para reforzar la seguridad digital de los jóvenes.

Proteger a los jóvenes ante “avalancha de odio y violencia”

La ministra de Familia alemana, Karin Prien, ya creó el año pasado una comisión para estudiar posibles vías legales para frenar el uso de redes por menores. Por su lado, el ministro de Finanzas Lars Klingbeil aseveró al semanario Der Spiegel: “No podemos prescindir de unas reglas y limitaciones claras, como las que propone el SPD”.

“La protección de los jóvenes ante la avalancha de odio y violencia en las redes sociales tiene máxima prioridad”, añadió. Está previsto que el tema vuelva a abordarse el próximo fin de semana en la conferencia que celebrará la CDU en la ciudad de Stuttgart, en el suroeste de Alemania.

El principal partido de la oposición, Alternativa para Alemania (AfD) se ha manifestado en contra de cualquier tipo de prohibición y calificó esta posibilidad de “errónea y peligrosa”, en palabras de la colíder Alice Weidel.

Weidel afirmó que es tarea de los padres enseñar a sus hijos un uso responsable de las redes sociales y que esto es la forma más efectiva de afrontar el problema.