“Dijo que estaba cansada”: Revelan inédito episodio para intentar arreglar el desastre de Asskha Sumathra en Viña 2026 / VICTOR HUENANTE

No hay muchas dudas. La rutina de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026 fue una de las más polémicas que se ha visto en la historia reciente del certamen en la Quinta Vergara.

Eso sí, la situación no surgió por chistes subidos de tono o por pifias —que no existieron—, sino por el inesperado corte del show. Pese a que cumplió con el tiempo pactado por contrato, la entrada de los animadores pareció fuera de lugar.

La transformista se llevó las dos gaviotas, pero no se pudo despedir del público. Horas después, en un programa matinal admitía: “Sí, me hubiera gustado decir: ‘chao, chiquillas’”.

En una entrevista reciente con Culto, Rafael Araneda reveló la idea en la cual se pensó para intentar remediar la situación que despertó, por única vez, al Monstruo del anfiteatro en la edición ya concluida. “(El corte) se vio mal, se podría haber hecho mejor”, mencionó.

“Asskha había dicho que iba a ir al día siguiente a ver el show de Mon Laferte, donde le íbamos a hablar con Karen. Entonces, si iba a estar ahí (en la Quinta Vergara), por favor dirección pongan la cámara sobre ella”, contó sobre el plan que no se concretó.

“Claro, si faltó que dijera algo, este es el momento. La llamamos con la Karen antes de Mon Laferte para decirle que ella con la explicación de lo que pasó en su show le hizo honor a la verdad, en relación a las responsabilidades individuales o grupales. Pero finalmente no fue (a la Quinta), dijo que estaba cansada”, añadió.

“Si hubiese ido, habríamos actuado con total transparencia”, admitió el ex conductor de Rojo.