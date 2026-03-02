VIDEO. Mira el primer tráiler de “Pinocho: Sin cuerdas”, la nueva película de terror que reinventa el clásico cuento infantil
Otro adorable personaje tiene su giro terrorífico y sangriento en una particular apuesta independiente.
Tras una larga espera, finalmente se liberó el primer tráiler de Pinocho: Sin cuerdas, una nueva película de terror que llega a sumarse al ‘Poohniverse Monsters Assemble’. Por el momento no hay fecha exacta para su estreno.
