;

VIDEO. “Cómo te fuiste a distraer tanto...”: recuperan camioneta hundida en lago Llanquihue en Puerto Octay

Bomberos, Armada y Carabineros trabajaron en el rescate del vehículo sumergido en Puerto Klocker.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Captura

Captura

El pasado domingo, y por causas que se investigan, una camioneta terminó totalmente hundida en Puerto Octay, específicamente en el lago Llanquihue, región de Los Lagos.

El vehículo fue recuperado durante el transcurso de la jornada en el sector Puerto Klocker, mientras que el procedimiento movilizó a equipos de emergencia y autoridades marítimas durante varias horas.

En las labores participaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Cascadas, junto a personal de la Armada y de Carabineros, quienes coordinaron el operativo para extraer el vehículo desde el fondo del lago.

Revisa también:

ADN

Según la información preliminar entregada en el lugar, no se encontraron ocupantes al interior de la camioneta.

Investigación busca aclarar cómo llegó al lago

Hasta ahora no se ha informado cómo ni en qué circunstancias el vehículo terminó sumergido en el agua. El hecho generó inquietud entre vecinos del sector, considerando que Puerto Klocker es una zona frecuentada por residentes y visitantes, especialmente en temporada estival.

Tras una extensa jornada de trabajo, los equipos lograron sacar la camioneta. Posteriormente, el vehículo fue retirado del lugar para continuar con las diligencias correspondientes.

Carabineros inició las indagatorias para establecer la propiedad del automóvil y determinar si existe alguna denuncia asociada. No se descarta que se trate de un accidente o de un hecho vinculado a terceros, aunque por ahora no hay antecedentes oficiales que confirmen alguna hipótesis.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad