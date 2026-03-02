El pasado domingo, y por causas que se investigan, una camioneta terminó totalmente hundida en Puerto Octay, específicamente en el lago Llanquihue, región de Los Lagos.

El vehículo fue recuperado durante el transcurso de la jornada en el sector Puerto Klocker, mientras que el procedimiento movilizó a equipos de emergencia y autoridades marítimas durante varias horas.

En las labores participaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Cascadas, junto a personal de la Armada y de Carabineros, quienes coordinaron el operativo para extraer el vehículo desde el fondo del lago.

Según la información preliminar entregada en el lugar, no se encontraron ocupantes al interior de la camioneta.

Investigación busca aclarar cómo llegó al lago

Hasta ahora no se ha informado cómo ni en qué circunstancias el vehículo terminó sumergido en el agua. El hecho generó inquietud entre vecinos del sector, considerando que Puerto Klocker es una zona frecuentada por residentes y visitantes, especialmente en temporada estival.

Tras una extensa jornada de trabajo, los equipos lograron sacar la camioneta. Posteriormente, el vehículo fue retirado del lugar para continuar con las diligencias correspondientes.

Carabineros inició las indagatorias para establecer la propiedad del automóvil y determinar si existe alguna denuncia asociada. No se descarta que se trate de un accidente o de un hecho vinculado a terceros, aunque por ahora no hay antecedentes oficiales que confirmen alguna hipótesis.