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“Es su deber”: ministro Quiroz respalda al SII trás críticas de casinos por fiscalización a sitios de apuestas online extranjeros

El titular de Hacienda aseguró que el organismo tributario sólo cumple funciones recaudatorias y negó una eventual validación de estas plataformas.

Martín Neut

Jorge Quiroz

Jorge Quiroz / H

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió este jueves a las críticas de la industria de casinos por la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de cobrar impuestos a plataformas de apuestas online extranjeras que operan en Chile sin domicilio en el país.

Desde la Comisión de Hacienda, donde se discute la megarreforma tributaria, el secretario de Estado defendió el actuar del organismo fiscalizador y aseguró que su función se limita a recaudar tributos sobre actividades gravadas por la ley.

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“La ley que le compete a Impuestos Internos es recaudar los hechos que están gravados. Es más, es su deber”, afirmó.

La controversia surgió luego de que la Asociación de Casinos acusara que la medida abre espacio para legitimar plataformas de apuestas online que han sido cuestionadas por la Corte Suprema y que actualmente están siendo debatidas en el Congreso.

“No hay regulación encubierta”

El gremio sostuvo que otorgarles un RUT tributario genera competencia desleal para los operadores establecidos en Chile.

Frente a esos cuestionamientos, Quiroz descartó que exista una regulación encubierta de este tipo de plataformas. “En ningún caso, no hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas”, sostuvo la autoridad.

El ministro insistió además en que corresponde a otras instancias definir la legalidad de las casas de apuestas, mientras que el rol del SII es exclusivamente tributario y autónomo respecto del debate legislativo en curso.

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