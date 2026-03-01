;

VIDEO. Tragedia en San Antonio: jugador de fútbol amateur muere en balacera tras partido

Desde la Asociación Regional de Fútbol Amateur Quinta Región (ARFA) anunciaron que se harán parte en las querellas criminales correspondientes, asegurando que “son todo lo que no queremos en el fútbol amateur, lacras”.

Un jugador de fútbol amateur falleció este domingo tras una balacera registrada en pleno desarrollo de un partido en San Antonio, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió durante el encuentro de vuelta por la Copa de Campeones regional entre Cerro Alegre y Estrella Roja de Valparaíso, instancia que terminó abruptamente en medio del pánico de jugadores e hinchas.

La víctima pertenecía al club Estrella Roja de Valparaíso. De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, los disparos se produjeron tras el partido, generando escenas de desesperación en el recinto deportivo.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que comienzan los disparos. En las imágenes se observa a los asistentes huyendo rápidamente del lugar, buscando resguardo ante el temor de ser alcanzados por una bala.

Desde la Asociación Regional de Fútbol Amateur Quinta Región (ARFA) emitieron un comunicado oficial condenando lo sucedido. “Ante los lamentables, desgraciados y condenables hechos de violencia ocurridos en San Antonio en el partido entre Cerro Alegre y Estrella Roja que terminó con un jugador fallecido y otros graves hechos de violencia, se informa que se suspenden todos los torneos regionales”, señalaron.

El organismo también anunció que se hará parte en las querellas criminales correspondientes y que velará por la aplicación de las máximas sanciones reglamentarias para el club involucrado. En el mismo texto, expresaron con dureza su rechazo a lo ocurrido: “Son todo lo que no queremos en el fútbol amateur, lacras”.

