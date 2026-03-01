SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor registrado en la región de Antofagasta

La detección de un sismo / kickers

En horas de la tarde de este domingo, un temblor se registró en el norte del país.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,6.

En tanto, su epicentro se ubicó a 47 kilómetros al noreste de Calama, en la región de Antofagasta.

Ante este escenario, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

Las autoridades se encuentran evaluando posibles afectaciones a personas o daños a infraestructura y servicios básicos.