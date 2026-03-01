;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 1 de marzo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla tres duelos del Campeonato Nacional 2026 y otros dos de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 1 de marzo, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Hoy, domingo 1 de marzo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Tres de estos encuentros cierran la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos corresponden a la segunda jornada de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 1 de marzo comenzará al mediodía, en el Ester Roa Rebolledo, donde Universidad de Concepción se medirá ante Everton. Francisco Gilabert será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium y Canal 13.

Luego, en el plato fuerte de la jornada, a contar de las 18:00 horas, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el estadio Monumental, duelo que tendrá como árbitro a Cristián Garay y que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el Nelson Oyarzún, donde Ñublense enfrentará a Universidad Católica. Fernando Vejar impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará al mediodía, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta jugará ante Deportes Puerto Montt, con arbitraje de Francisco Soriano y transmisión de TNT Sports.

El otro choque del día se disputará desde las 20:30 horas, cuando Deportes Temuco entrentará a Deportes Iquique en el estadio Germán Becker. José Cabero será el juez del encuentro, que será transmisión de la plataforma HBO Max.

