Alerta de reencuentro: ex “Rojo” comparte encuentro con Mon Laferte tras éxito en Viña 2026 y explotan las redes

En medio de la histórica semana que vivió Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar 2026, un inesperado reencuentro encendió la nostalgia y desató una ola de comentarios en redes sociales.

Quien sorprendió fue Daniel Donoso, ex participante de Rojo, Fama Contrafama, programa donde ambos coincidieron en la segunda generación en 2003.

El cantante, hoy parte del equipo musical del certamen, compartió una fotografía junto a la artista tras bambalinas, acompañada de un mensaje cargado de emoción.

“Tantos años, tantas historias… Te dejo de ver por un tiempo y luego le abres una puertita a ese niño cantante que te admiró desde el primer día”, escribió, recordando el casting que los unió cuando eran apenas adolescentes.

La respuesta de la intérprete no tardó en llegar: “Te quiero tanto, mi niño, el más talentoso”, comentó, provocando que la publicación se llenara de reacciones.

El reencuentro ocurrió días después de que Mon Laferte hiciera historia en la Quinta Vergara, donde recibió la Gaviota de Platino y luego fue nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar.

En ese contexto, la imagen con su excompañero activó la memoria colectiva de toda una generación que creció viendo el programa.“Estaba esperando esta foto”, “Debieron brillar juntos más tiempo”, “Mis eternos ganadores de Rojo”, fueron algunos de los mensajes que inundaron el post.