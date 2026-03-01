;

Balean a hombre que regresaba del arengazo de la U en San Ramón

La víctima, de cerca de 40 años, recibió disparos en la cabeza mientras viajaba con su hijo y otros acompañantes. Permanece en riesgo vital y la PDI investiga el hecho como homicidio frustrado.

Verónica Villalobos

Santiago

Un grave ataque armado es investigado en la comuna de San Ramón, donde un hombre de aproximadamente 40 años fue baleado en la cabeza mientras se trasladaba en su vehículo junto a su hijo y otras dos personas. El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando regresaban desde un “arengazo” de la Universidad de Chile realizado en Pudahuel.

Según los primeros antecedentes, un individuo habría extraído un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones contra el automóvil, impactando al conductor. Los acompañantes resultaron ilesos y trasladaron de inmediato al herido hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece internado en riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento quedó a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios Sur y el Laboratorio de Criminalística Central.

Los detectives realizan diligencias como empadronamiento de testigos, levantamiento de evidencia balística y peritajes en el sitio del suceso, con el objetivo de identificar y ubicar al autor del ataque.

