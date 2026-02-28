;

Pet Shop Boys hizo vibrar un Movistar Arena a máxima capacidad

Luego de su ovacionada presentación en el Festival de Viña, el dúo británico reafirmó su vigencia con un Movistar Arena repleto y una puesta en escena deslumbrante, antes de su show de este 28 de febrero en el Caupolicán.

Verónica Villalobos

Santiago

La semana ha sido intensa para Pet Shop Boys en Chile. Tras su celebrado paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde conquistaron a la Quinta Vergara con un set compacto y efectivo, el dúo desplegó en Santiago una versión expandida de su espectáculo ante un Movistar Arena completamente lleno.

Lo vivido en el recinto capitalino fue una experiencia sensorial de alto nivel. Desde el primer golpe electrónico, el lugar se transformó en una pista de baile multitudinaria. Pantallas verticales, juegos de luces perfectamente sincronizados y una escenografía minimalista pero impactante construyeron una atmósfera envolvente, donde cada canción tuvo identidad propia.

En lo vocal, Neil Tennant mostró solidez y elegancia, manteniendo afinación y presencia durante casi dos horas de show. Su interpretación fue precisa, sin excesos, pero cargada de intención, permitiendo que el público asumiera un rol protagónico en los estribillos. Chris Lowe, fiel a su estilo, sostuvo la base electrónica con sobriedad, mientras la banda en vivo aportó profundidad y dinamismo al sonido.

El repertorio amplió lo visto en Viña y permitió momentos de euforia colectiva con “Suburbia”, “Domino Dancing” e “It’s a Sin”, además de pasajes más emotivos como “Always on My Mind”, donde miles de voces acompañaron cada frase. La conexión fue constante: aplausos coordinados, coros masivos y una energía que no decayó en ningún tramo del concierto.

La seguidilla de presentaciones continuará este 28 de febrero en el Teatro Caupolicán, en un formato más íntimo que promete mantener el pulso alto. Si Viña fue la consagración televisada y el Movistar una celebración electrónica en gran escala, la cita en el Caupolicán asoma como el próximo capítulo de una semana que confirmó que el vínculo entre el dúo británico y el público chileno está más vivo que nunca.

