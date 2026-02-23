¿Qué significa Pet Shop Boys? El curioso origen tras el nombre del dúo que llega al Festival de Viña 2026 / Dave Hogan

Este lunes se realiza la segunda noche de la versión 65 del Festival de Viña del Mar. Tras una jornada inaugural exitosa, la Quinta Vergara se prepara para recibir al gran número anglo de esta edición: Pet Shop Boys.

El dúo británico, compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe, llega al escenario viñamarino para repasar décadas de éxitos que marcaron al pop electrónico. Sin embargo, antes de que suenen los primeros acordes, muchos se preguntan por el origen de su particular nombre.

Antes de consolidarse como el dúo actual, probaron suerte con otros nombres. Durante sus primeros años en un pequeño estudio de Camden Town, mientras daban forma a canciones tempranas como Jealousy, se hacían llamar West End. Aunque esa marca no prosperó como nombre de la banda, quedó inmortalizada poco después en su hit mundial West End Girls.

Contrario a lo que se podría pensar, la elección definitiva no tuvo que ver con una afición especial por los animales. La inspiración vino de su círculo cercano: tenían amigos que trabajaban en una tienda de mascotas en Ealing, Londres, a quienes todos apodaban cariñosamente como los chicos de la tienda de animales (Pet Shop Boys, en inglés).

Tennant y Lowe decidieron tomar prestado ese alias para su proyecto musical que nació en 1981. Lo que comenzó como un nombre anecdótico basado en el oficio de sus conocidos, terminó convirtiéndose en una de las marcas más potentes del synth-pop global.

Esta noche, ya consolidados, sus sonidos marcarán el histórico anfiteatro en la Región de Valparaíso.