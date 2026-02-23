;

¿Qué significa Pet Shop Boys? El curioso origen tras el nombre del dúo que llega al Festival de Viña 2026

La banda británica, compuesta por Neil Tennant y Chris Lowe, debuta finalmente en el certamen de la Quinta Vergara. Los referentes del pop electrónico presentarán su gira “Dreamworld” en formato televisivo.

Javier Méndez

¿Qué significa Pet Shop Boys? El curioso origen tras el nombre del dúo que llega al Festival de Viña 2026

¿Qué significa Pet Shop Boys? El curioso origen tras el nombre del dúo que llega al Festival de Viña 2026 / Dave Hogan

Este lunes se realiza la segunda noche de la versión 65 del Festival de Viña del Mar. Tras una jornada inaugural exitosa, la Quinta Vergara se prepara para recibir al gran número anglo de esta edición: Pet Shop Boys.

El dúo británico, compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe, llega al escenario viñamarino para repasar décadas de éxitos que marcaron al pop electrónico. Sin embargo, antes de que suenen los primeros acordes, muchos se preguntan por el origen de su particular nombre.

Revisa también:

ADN

Antes de consolidarse como el dúo actual, probaron suerte con otros nombres. Durante sus primeros años en un pequeño estudio de Camden Town, mientras daban forma a canciones tempranas como Jealousy, se hacían llamar West End. Aunque esa marca no prosperó como nombre de la banda, quedó inmortalizada poco después en su hit mundial West End Girls.

Contrario a lo que se podría pensar, la elección definitiva no tuvo que ver con una afición especial por los animales. La inspiración vino de su círculo cercano: tenían amigos que trabajaban en una tienda de mascotas en Ealing, Londres, a quienes todos apodaban cariñosamente como los chicos de la tienda de animales (Pet Shop Boys, en inglés).

Tennant y Lowe decidieron tomar prestado ese alias para su proyecto musical que nació en 1981. Lo que comenzó como un nombre anecdótico basado en el oficio de sus conocidos, terminó convirtiéndose en una de las marcas más potentes del synth-pop global.

Esta noche, ya consolidados, sus sonidos marcarán el histórico anfiteatro en la Región de Valparaíso.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad