“Me gustó mucho su voz”: Matteo Bocelli alabó a artista chilena que se presentó en Viña 2026

El cantante italiano que se presentó en la primera noche del Festival eligió su show favorito del certamen viñamarino.

Nicolás Lara Córdova

En el inicio de la última noche del Festival de Viña 2026, Matteo Bocelli le habló al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara, que ha disfrutado de cada una de las intervenciones del artista italiano.

Antes del inicio del show de Paulo Londra, el italiano conversó con la señal oficial del Festival, donde agradeció el cariño recibido.

“Me siento bien, quiero decir que voy a extrañar a Viña. Agradezco todo el amor y cariño que he recibido”, indicó.

Al ser consultado sobre su show favorito en Viña 2026, Matteo Bocelli no dudó.

“Mi show favorito fue el de Mon Laferte, me gustó mucho su voz, su modo de presentarse, su alma”, comentó el cantante italiano.

Y, además, adelantó una posible colaboración con la artista que recibió la Gaviota de Platino en Viña 2026.

“Yo la invito a ella a participar en alguna colaboración; ella vive en México y yo estaré por allá, así que podemos probar”, cerró.

