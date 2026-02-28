;

Confirman brote de sarna noruega en hospital de Antofagasta

Un total de 19 funcionarios resultaron contagiados tras el ingreso de una paciente con la variante altamente transmisible, lo que activó protocolos de aislamiento y tratamiento.

Confirman brote de sarna noruega en hospital de Antofagasta

Preocupación existe en el Hospital Regional de Antofagasta luego que se confirmara un caso de sarna noruega en una paciente postrada que ingresó con lesiones cutáneas y fue hospitalizada en aislamiento. En pocos días, 19 funcionarios comenzaron a presentar síntomas compatibles con esta variante, conocida por su alta capacidad de contagio.

Desde el recinto asistencial se activaron los protocolos sanitarios correspondientes, aislando a los trabajadores afectados, quienes actualmente se encuentran con licencia médica para evitar una mayor propagación.

La doctora Yovelyn Castillo, jefa de la Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), explicó que los funcionarios están bajo tratamiento tópico y que, hasta ahora, no presentan mayores complicaciones. La paciente que originó el brote también permanece aislada.

De momento no existen antecedentes de otros pacientes contagiados. No obstante, el llamado de las autoridades sanitarias es a mantenerse alerta y acudir a un centro asistencial ante la presencia de lesiones cutáneas extensas, especialmente si comprometen más del 30% del cuerpo, debido a la rapidez con que puede propagarse esta enfermedad.

