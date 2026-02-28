Ex jugador de Colo Colo volvió a fustigar a ByN por su salida del club: “A veces se manejan así, hay que aceptarlo”

Este domingo por la tarde, la versión 199 del Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile se disputa en el Estadio Monumental, duelo donde ambos están con la obligación de quedarse con los tres puntos.

Uno de los que sabe brillar en este tipo de partidos, es Leonardo Gil. El multicampeón con el ‘cacique’ mirará de lejos el duelo más importante del fútbol chileno tras dejar Macul hace ya varios meses.

“Me alegra que le esté yendo mejor a Colo Colo, porque el año pasado fue muy difícil”, adelantó en conversación con AS Chile el ex volante de Colo Colo, hoy en Huracán de Argentina.

Agregó que “me puso muy triste todo lo que pasó con la violencia, con la invasión al campo de juego... Fue un centenario muy opaco. Pero sé que mis ex compañeros que están ahí lo dejan todo y quieren al club”.

Sobre su salida del club, Gil no dudó en disparar contra ByN: “la verdad, no me fui de la forma que esperaba. Por cómo me lo comunicaron, no me sentí muy cómodo (...) cumplí mi contrato, no renové y me fui, pero no fue la forma, ni el presidente (Aníbal Mosa) me mandó un mensaje agradeciéndome ni nada. Quedé un poco molesto, pero el fútbol es así, a veces las cosas pasan y hay que adaptarse”, dijo.

“No, con Aníbal no conversé ni cuando salimos campeones. Nunca nada. El único que me llamó fue ‘Dani’ Morón, que como dos o tres días después quería charlar conmigo, pero yo ya tenía todo organizado para irme. Me deseó lo mejor, yo también a él y terminamos una relación muy buena. A veces, Colo Colo se maneja así y uno debe aceptarlo”, cerró el ex mediocampista del ‘cacique’.