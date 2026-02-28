;

Ex jugador de Colo Colo volvió a fustigar a ByN por su salida del club: “A veces se manejan así, hay que aceptarlo”

Pasan lo meses y al otro lado de la cordillera el ex volante no olvida la forma en que salió del Monumental.

Gonzalo Miranda

Leo Gil con Jordhy Thompson en Colo Colo

Leo Gil con Jordhy Thompson en Colo Colo / Juan Jose Molina

Este domingo por la tarde, la versión 199 del Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile se disputa en el Estadio Monumental, duelo donde ambos están con la obligación de quedarse con los tres puntos.

Uno de los que sabe brillar en este tipo de partidos, es Leonardo Gil. El multicampeón con el ‘cacique’ mirará de lejos el duelo más importante del fútbol chileno tras dejar Macul hace ya varios meses.

Me alegra que le esté yendo mejor a Colo Colo, porque el año pasado fue muy difícil”, adelantó en conversación con AS Chile el ex volante de Colo Colo, hoy en Huracán de Argentina.

Agregó que “me puso muy triste todo lo que pasó con la violencia, con la invasión al campo de juego... Fue un centenario muy opaco. Pero sé que mis ex compañeros que están ahí lo dejan todo y quieren al club”.

Sobre su salida del club, Gil no dudó en disparar contra ByN: “la verdad, no me fui de la forma que esperaba. Por cómo me lo comunicaron, no me sentí muy cómodo (...) cumplí mi contrato, no renové y me fui, pero no fue la forma, ni el presidente (Aníbal Mosa) me mandó un mensaje agradeciéndome ni nada. Quedé un poco molesto, pero el fútbol es así, a veces las cosas pasan y hay que adaptarse”, dijo.

“No, con Aníbal no conversé ni cuando salimos campeones. Nunca nada. El único que me llamó fue ‘Dani’ Morón, que como dos o tres días después quería charlar conmigo, pero yo ya tenía todo organizado para irme. Me deseó lo mejor, yo también a él y terminamos una relación muy buena. A veces, Colo Colo se maneja así y uno debe aceptarlo”, cerró el ex mediocampista del ‘cacique’.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad