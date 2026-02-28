;

Arabia Saudita anuncia que se unirá a ofensiva de EE.UU. contra Irán: consideran la escalada iraní una “flagrante violación a la soberanía”

El reino Saudí condena la agresión, respalda a países vecinos y advierte sobre graves riesgos para la estabilidad regional.

Martín Neut

Irán - Arabia Saudita

En el marco de la escalada militar entre EE.UU., Israel e Irán, Arabia Saudita anunció que participará en los ataques aéreos liderados por Washington, tras los misiles lanzados por Teherán contra su territorio y países vecinos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó: “El Reino de Arabia Saudita condena enérgicamente la brutal agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía de los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Kuwait y Jordania”.

El comunicado subraya la “plena solidaridad con estas naciones hermanas y disposición a brindar todo el apoyo posible” y advierte sobre “las graves consecuencias de la continua violación de la soberanía estatal y de los principios del derecho internacional”.

Además, Arabia Saudita instó a la comunidad internacional a “tomar todas las medidas necesarias y decisivas para hacer frente a las violaciones iraníes que socavan la seguridad y la estabilidad de la región”.

Con esta decisión, el reino se suma a la ofensiva internacional que ya había generado ataques en Teherán, misiles interceptados en varios países del Golfo y tensiones crecientes en Medio Oriente.

