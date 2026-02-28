;

Aníbal Mosa tras visitar al plantel de Colo Colo antes del Superclásico: “Tenemos mucha confianza en los jugadores”

“Al equipo lo veo súper bien, los jugadores están tranquilos y concentrados”, comentó el presidente de Blanco y Negro este sábado.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno

Este sábado, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, visitó al plantel de Colo Colo en su última práctica en el Monumental antes del Superclásico.

Tras compartir con los jugadores del “Cacique”, Mosa conversó con ADN Deportes y manifestó toda su confianza de cara al partido contra Universidad de Chile.

“Al equipo lo veo súper bien, los jugadores están tranquilos y concentrados. Estamos en nuestra casa, vamos a jugar con nuestra gente”, señaló el mandamás del cuadro albo.

“Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en el cuerpo técnico y en las 42 mil gargantas colocolinas que van a estar alentando”, agregó Aníbal Mosa.

Colo Colo y Universidad de Chile se medirán este domingo en el Estadio Monumental, a partir de las 18:00 horas, por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

