WWE Elimination Chamber 2026: cartelera, dónde y a qué hora ver en Chile

La antesala de WrestleMania ya está en marcha. El evento Elimination Chamber 2026 promete una de las noches más intensas del calendario de la WWE, con combates dentro de la temida estructura metálica que definirá aspirantes a títulos y el rumbo de las principales historias rumbo al magno evento del año.

El evento se realizará este fin de semana y concentrará la atención de los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo.

Como es habitual, habrá dos luchas bajo la modalidad de Elimination Chamber, una masculina y femenina donde seis superestrellas compiten en formato de eliminación hasta que solo uno queda en pie.

Cartelera confirmada y horario en Chile

Entre los combates más esperados figura la lucha masculina dentro de la Cámara de Eliminación para definir al próximo retador por el campeonato mundial en WrestleMania.

En este combate se enfrentarán Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Je’Von Evans, Trick Williams y Jey Uso.

También habrá una versión femenina del combate, que estará protagonizada por Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James y Raquel Rodriguez.

Además, habrá 2 enfrentamientos titulares con rivalidades que han escalado en las últimas semanas.

¿Cuándo y a qué hora es Elimination Chamber 2026?

El evento se realizará durante la tarde de este sábado 28 de febrero en el United Center de Chicago, y arrancará a contar de las 21:00 horas.

¿Dónde puedo ver el evento de WWE en Chile?

El PLE se podrá ver por Netflix en Chile.

Cartelera

Elimination Chamber masculina : Randy Orton vs. LA Knight vs. Cody Rhodes vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. Jey Uso.

: Randy Orton vs. LA Knight vs. Cody Rhodes vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. Jey Uso. Elimination Chamber femenina : Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez.

: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez. Campeonato Mundial Peso Pesado : CM Punk (c) vs. Finn Balor.

: CM Punk (c) vs. Finn Balor. Campeonato Intercontinental Femenino: Becky Lynch (c) vs. AJ Lee.