;

WWE Elimination Chamber 2026: cartelera, dónde y a qué hora ver en Chile

Los ganadores de la Cámara de Eliminación sacarán boletos directos para Wrestlemania.

Juan Castillo

WWE

WWE

La antesala de WrestleMania ya está en marcha. El evento Elimination Chamber 2026 promete una de las noches más intensas del calendario de la WWE, con combates dentro de la temida estructura metálica que definirá aspirantes a títulos y el rumbo de las principales historias rumbo al magno evento del año.

El evento se realizará este fin de semana y concentrará la atención de los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo.

Como es habitual, habrá dos luchas bajo la modalidad de Elimination Chamber, una masculina y femenina donde seis superestrellas compiten en formato de eliminación hasta que solo uno queda en pie.

Revisa también:

ADN

Cartelera confirmada y horario en Chile

Entre los combates más esperados figura la lucha masculina dentro de la Cámara de Eliminación para definir al próximo retador por el campeonato mundial en WrestleMania.

En este combate se enfrentarán Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Je’Von Evans, Trick Williams y Jey Uso.

También habrá una versión femenina del combate, que estará protagonizada por Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James y Raquel Rodriguez.

Además, habrá 2 enfrentamientos titulares con rivalidades que han escalado en las últimas semanas.

¿Cuándo y a qué hora es Elimination Chamber 2026?

El evento se realizará durante la tarde de este sábado 28 de febrero en el United Center de Chicago, y arrancará a contar de las 21:00 horas.

¿Dónde puedo ver el evento de WWE en Chile?

El PLE se podrá ver por Netflix en Chile.

Cartelera

  • Elimination Chamber masculina: Randy Orton vs. LA Knight vs. Cody Rhodes vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. Jey Uso.
  • Elimination Chamber femenina: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez.
  • Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk (c) vs. Finn Balor.
  • Campeonato Intercontinental Femenino: Becky Lynch (c) vs. AJ Lee.

Contenido patrocinado

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad