¡Vuelco en cierre de histórica heladería chilena! El mensaje del local que ilusiona a sus clientes / Nico De Pasquale Photography

Una triste noticia se había dado a conocer en los últimos días para la ciudad de Melipilla, puesto que la histórica Heladería La Plaza había anunciado el cierre de su local ubicado en pleno centro.

A través de sus redes sociales, el recinto había publicado un video en el cual confirmaban que “bajaron la cortina” tras 46 años.

“Se cerró un ciclo muy importante en nuestras vidas, para comenzar uno nuevo (...) Queremos agradecer profundamente todo el cariño, los mensajes, los abrazos y las palabras hermosas que recibimos durante esta última semana", se lee en el post.

Vuelco en cierre de histórica heladería chilena

Sin embargo, en otro video publicado en su cuenta de Instagram, la histórica Heladería La Plaza aclaró que el local continuará, pero en otro lugar, sin entregar mayores detalles de la nueva ubicación o fecha de apertura.

“¿Cuántos de ustedes quedaron con un apretón en el estómago?“, preguntaron en sus redes.

“Después del video contando sobre el cierre de nuestro local, sabemos que varios se confundieron y pensaban que cerrábamos por siempre, pero no. ¡Tenemos Heladería La Plaza para rato!”, afirmaron.

“Muy pronto les estaremos actualizando sobre la apertura del nuevo local para que vayan a visitarlo. En breve nos volveremos a encontrar y seguiremos creando recuerdos juntos”, cerraron.