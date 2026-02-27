;

VIDEO. Revelan “tema olvidado” de Cirs MJ junto a Pastanostra que evidencia su cambio a lo largo de los años

El cantante “estaba en la volá del rap” antes de saltar a la fama internacional con temas como ‘Una noche en Medellín’ o ‘Gata Only’ de la mano del reggaetón.

José Campillay

No hay dudas de que el género urbano chileno se encuentra en un gran momento desde hace ya algunos años, llegando a ser consumido en el extranjero como la actual carta de presentación musical en cuanto a popularidad y números.

Con ritmos contagiosos y particulares letras que logran quedar en la memoria colectiva, son varios los exponentes que ha sabido triunfar a gran escala.

Uno de ellos es Cris MJ, joven cantante ampliamente consumido y aclamado por los fanáticos de este estilo. Pero antes de llegar a su posición actual tuvo interesantes pasos iniciales vinculados al rap.

Previo a su reconocimiento internacional con hits como Una noche en Medellín o Gata Only, el exponente del reggaetón chileno tuvo una poco conocida y prácticamente olvidada colaboración con Pastanostra.

Ya en varias ocasiones el propio Cris ha contado su vínculo con el reconocido grupo nacional de hip-hop, el cual se forjó debido a que son del mismo barrio en La Serena.

Mi primer tema lo hice a los 12 años. Lo tenía en mi celular y lo pasábamos de acá para allá con mis amigos, ahí estaba en la volá del rap. La pista la hice yo. Me enseñó alguien del equipo del grupo PastaNostra”, contó en su momento en conversación con La Junta.

Asimismo, su hermano Tobal MJ ha contado que los primeros pasos los dio junto a la agrupación de MCs, realizando trabajos en un estudio sin saber el nivel que alcanzaría a futuro.

Actualmente existe un registro poco conocido y que estaba en el olvido, sobre todo por el camino y estilo que decidió tomar Christopher Álvarez (nombre real del artista).

En aquella canción, que evidencia un momento más precario y una voz distinta a la que conocemos hoy, ya se proclamaba al joven como como “la promesa del barrio” bajo el seudónimo de de ‘Cris el más que suena’, una frase que mantiene hasta el día de hoy.

Y si bien no siguió los mismos pasos de Pastanostra bajo el alero del rap, pudo encontrar su camino independiente que hoy lo mantiene como una estrella del reggaetón chileno.

Escucha el tema a continuación:

