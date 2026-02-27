“¡Qué pena más grande!“: Cierra sus puertas uno de los locales de empanadas más famosos de Chile / Europa Press News

Cerró para siempre una esquina clásica de Antofagasta. En Maipú 301 esquina Washington se encontraba el “Emporio El Salitre”, un local que ofrecía gran variedad de productos, entre los que destacaban sus empanadas.

Por décadas, el olor de su variedad de pino se sentía a varios metros a la redonda. Los domingos era habitual ver extensas filas de clientes esperando por sus clásicas empanadas.

Este viernes 27 de febrero, el negocio comunicó a su distinguida clientela “que después de 63 años de atenderlos a uds, cierra sus puertas con sus productos y sus famosas empanadas “El Salitre“.

El mensaje en sus redes sociales estaba firmada por la familia Jugoslav Matijasevic. Ante la consulta sobre si tendrían fecha de cierre, desde el local informaron que ”ya cerramos, no volveremos a abrir nuevamente, lo lamentamos“.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Que lamentable noticia... Un abrazo a toda la familia”, “Las mejores empanadas que he comido en mi vida, se les extrañará mucho!” y “Son parte del patrimonio antofagastino. Gracias por tantos años de cariño”.

La despedida, con sabor a empanada y nostalgia: