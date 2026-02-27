Presidente Boric tilda de “asesinos y criminales” a soldados de Israel tras video de adolescente palestino abatido

El Presidente Gabriel Boric manifestó una vez más su repudio hacia las acciones militares de Israel, tras la difusión de crudos registros audiovisuales que capturan el momento en que soldados de dicho país disparan contra un menor palestino. Los videos, que han circulado ampliamente en plataformas digitales y medios internacionales, muestran el fallecimiento del adolescente luego de que, presuntamente, se le impidiera recibir asistencia médica tras ser herido.

Según reportes de medios como BBC Mundo, los hechos habrían ocurrido originalmente en noviembre de 2025 en un campo de refugiados ubicado en la Cisjordania ocupada. La víctima fue identificada como Jad Jadallah, un joven de tan solo 14 años.

Los informes detallan que el adolescente recibió disparos a quemarropa y que, mientras se encontraba herido en un callejón, efectivos militares establecieron un cordón de seguridad que bloqueó el acceso de dos ambulancias palestinas que intentaban socorrerlo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Mandatario chileno calificó a los responsables como “asesinos y criminales”. En su mensaje, Boric apuntó directamente a la conducción política de Tel Aviv, señalando que “el gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina”. Esta declaración se suma a la línea crítica que el Ejecutivo chileno ha mantenido frente al conflicto en la región.

Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina. Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará. https://t.co/scj76j4HCw — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 27, 2026

Promesa de justicia internacional

El Jefe de Estado no solo condenó el acto, sino que también comprometió gestiones para buscar sanciones legales contra los involucrados. “Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia”, enfatizó Boric en su mensaje, añadiendo además que, independientemente de los procesos judiciales, “la historia los juzgará”.

Hasta el momento, la delegación diplomática de Israel en el país no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a los calificativos del Presidente.

Respuesta desde la embajada

Tras la publicación, el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, respondió al mandatario, señalando que “cada muerto en un conflicto armado es una tragedia. Todos estamos de acuerdo con eso”.

El diplomático criticó al mandatario manifestando que “ojalá el presidente Boric hubiese reaccionado con la misma determinación y elocuencia cuando los niños israelíes fueron masacrados por Hamás, como también frente a la reciente matanza de inocentes producto de la represión ejercida por la dictadura iraní”.

Finalmente, Lewi aseguró que “valoramos el interés histórico de Chile por una solución justa y duradera. Pero la mejor forma de contribuir es validar a los actores que buscan la paz y evitar calificativos que solo profundizan la división”.